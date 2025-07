Creciente preocupación de comerciantes crespenses por la disparada de ventas virtuales y la informalidad

Estación Plus Crespo

A poco de ratificarse que el promedio general de ventas no logra repuntar a nivel local, el presidente del Centro Comercial de la ciudad, Leonardo Diez, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "En la caída de ventas vemos varios factores que nos están afectando y los hemos transmitido en una reunión que tuvimos con la Federación Económica de Entre Ríos. El primer aspecto es la incidencia de la compra electrónica. Sabemos y notamos que viene avanzando muy fuerte y sobre todo en fechas especiales, como son el Día del Padre, Día del Niño y nos lleva a pensar que sucederá también para el Día de la Madre. Antes, en estas ocasiones para regalar, la gente se volcaba por el comercio local y hoy encuentra promociones sumamente atractivas en el comercio electrónico, entonces la brecha se profundiza más. Aparecen nuevos sitios de compra y detrás de esos espacios virtuales hay importantes empresas o vendedores, que manejan volúmenes muy importantes y que por eso pueden obviamente, fijar precios mucho menores a los que puede rebajar un comercio local. Hasta hace un tiempo, la entrega de los productos era con retraso, lo cual frenaba un poco a los consumidores o clientes. Uno compraba un producto y lo recibía de 3 a 5 días después. Sin embargo, eso ha cambiado y actualmente a las compras electrónicas las están recibiendo prácticamente en el término de 24 horas. A nivel local ya vemos cómo se han incrementado los puntos de entrega de comercios electrónicos. El detrimento al comercio local, lo estamos sintiendo con fuerza".

"Entendemos que es un poco la modalidad del futuro, que es lo que viene", se sinceró el dirigente, pero también reflexionó: "Vamos a tener que encontrar un equilibrio como comunidad, para que subsista el comercio local y esté más balanceada la convivencia de sistemas de venta. Si todos los compradores se dirigen al comercio electrónico, vamos a estar complicados. Habrá menos comerciantes alquilando, ya que no requieren de un local de atención al público, es únicamente a través de las redes; se resentirán los empleos; y también estará debilitada la reinversión que hacen los comerciantes en la economía de la ciudad. La gente busca acceder a nuevos recursos, de diferentes maneras, y no se trata de unos u otros, pero sí encontrar un equilibrio".

Diez reveló a FM Estación Plus Crespo que "se encara una fuerte campaña de nuevos socios, porque entendemos que cuanto más representados tengamos, mayor fuerza tendrán los reclamos que podamos hacer en este sentido. Transmitimos la información a todos, es una realidad que el comercio la advierte claramente".

En cuanto a gestiones iniciadas, el presidente del Centro Comercial de Crespo afirmó que "venimos reclamando a las autoridades, que a nivel local ha crecido notoriamente la informalidad de ventas. Se lo hemos transmitido tanto al Ejecutivo como al Concejo Deliberante de Crespo, en una reunión que hemos tenido hace unas semanasa trás. Nos alarma la situación. Vemos permanentemente la informalidad, el crecimiento de ofrecimientos a través de todas las redes sociales, en las que se comercializan productos en un contexto de absoluta disparidad respecto del comercio local. Quienes tienen un negocio tienen que contribuir con sus impuestos y tasas, pagar los alquileres -que tienen costos muy altos en la ciudad-, y la rentabilidad cae. Por ahí un emprendedor desde un domicilio, sin pagar absolutamente ningún impuesto ni nada, vende a través de las redes sociales, y no hay ningún control de esa actividad. No hay ninguna política pública tampoco, como para que esa informalidad pase a ser formalidad. Eso también va en detrimento del 'compre local'. Les hemos transmitido que en principio, se cumpla con la promesa que hicieron durante la campaña, de la reducción impositiva para el comercio formal instalado -es muy importante para reducir los costos, tanto en lo que es la factura eléctrica como en los impuestos directos-. Es una promesa que se hizo a nivel nacional, a nivel provincial, incluso a nivel local, pero todavía no se ha cumplido".

Apuntando a otros niveles del Estado, Diez ejemplificó: "Nos preocupa que se haya desactivado el programa 'Cuota Simple', que muchos comercios utilizaban para impulsar sus ventas. Se ha desactivado. Necesitamos que ese tipo de políticas se activen a la brevedad. Hay reuniones de todas las Cámaras, y creemos que está sucediendo lo propio en todas las provincias. Ojalá el Gobierno escuche a quienes representan a los sectores, y que haya soluciones", se esperanzó, en nombre de los comerciantes crespenses.