Estafas en Crespo: Un detenido, tres demorados y millonario recupero de mercadería

Un trabajo articulado y conjunto entre diferentes áreas de la Policía de Entre Ríos, propiciaron el esclarecimiento de una seguidilla de estafas perpetradas en esta ciudad, en perjuicio de un mismo comercio damnificado. FM Estación Plus Crespo pudo confirmar que la vinculación entre distintas reparticiones policiales, hicieron posible que la Justicia tenga a su disposición a todos los implicados, pero además, que se reúnan los bienes que conforman la materialidad del ilícito -cuestión pocas veces lograble-.

Las estafas

El propietario de un corralón activó una compleja investigación, al radicar una denuncia contra autores desconocidos, por el supuesto delito de Estafa. El comerciante -de poco más de 30 años-, hizo saber que durante los días 19, 24 y 25 de junio, personas que aparentaban desempeñarse en el rubro de la construcción, hicieron abultadas compras, que abonaron con cheques.

Refiriendo estar abocados a una obra de gran superficie y de importante desarrollo estructural, adquirieron todo tipo de materiales, que les fue entregado en tiempo y forma. Sin embargo, en el corto plazo tomó conocimiento que los cheques entregados se hallaban sin fondos o aparentemente habrían sido robados. Lo cierto es que el corralón crespense se quedaba sin paga alguna por la mercadería entregada. Los reclamos fueron infructuosos, motivando la denuncia.

Hipótesis encaminada

A raíz de la denuncia, que aludía una repitencia de estafas consumadas, el Área de Investigaciones de Comisaría Crespo puso en marcha la investigación, y de acuerdo a las etapas de avance que logró en su desandar, requirió la intervención de la División Robos y Hurtos, División Delitos Económicos y la División 911. En colaboración funcional intervinieron también las Divisiones de Abastecimiento y Servicio Integral del Automotor, Homicidios, Trata de Personas y Sustracción de Automotores.

FM Estación Plus Crespo pudo conocer que inicialmente los efectivos locales realizaron tareas de campo, consistentes en la recolección de registros fílmicos -privados y públicos-, que permitieran no sólo visualizar momentos de la operatoria comercial, sino también intentar reconstruir el camino de procedencia y de destino de los sospechados. Asimismo, lograron identificar un vehículo particular, en el que se movilizaban y que era partícipe en las secuencias de dichas estafas, siendo un Chevrolet Corsa -tipo familiar-. Con ese conjunto de indicios establecidos, todo indicaba que los presuntos autores no eran de Crespo, sino de Paraná. Incluso, se logró presumir -con alto grado de certeza- que oportunamente, la mercadería fue trasladada y depositada en diferentes inmuebles de la capital provincial.

El entrecruzamiento de datos y la colaboración policial recíproca fue crucial para arribar a los resultados satisfactorios que se alcanzaron este 9 de Julio.

La División Robos y Hurtos en conjunto con Delitos Económicos, profundizaron las tareas de inteligencia, pudiendo determinar las identidades. Basados en pruebas, le pusieron nombre y apellido al autor y a las personas que conformaban el grupo de apoyo para el ardid. Complementariamente, precisaron sus actuales residencias y los posibles lugares de guarda de la mercadería que lograron concentrar sin pagar, a través de la modalidad descripta.

5 allanamientos y un camión cargado de secuestros

Los informes de sospecha elevados a la Fiscalía fueron contundentes, al punto de que avaló los pedidos de allanamiento para 5 inmuebles de Paraná. Ya con la anuencia del Juzgado de Garantías, comisiones policiales se desplegaron en simultáneo y practicaron las requisas domiciliarias.

Dotaciones de uniformados revisaron en forma exhaustiva, fincas ubicadas en calles José Ramos, Poeta Murga, Crisólogo Larralde, y dos en calle Roberto Satler, confirmó FM Estación Plus Crespo.

Hallaron los materiales de construcción que habían sido vendidos por el corralón crespense, siendo inmediatamente secuestrados. Su valuación asciende a unos 8 millones de pesos. Sin perjuicio, operó la misma diligencia para el vehículo Chevrolet Corsa -tipo familiar, color negro- en el cual se trasladaban para la comisión del delito.

También se encontraron seis aparatos de telefonía celular y chips de celulares, que serán peritados por la repartición especializada. Se dio con la indumentaria de los partícipes, que será cotejada bajo pericia. Además, elementos de gran interés para la causa, como un cheque del Banco Formosa; cuaderno con anotaciones de ventas de materiales de construcción; dinero en efectivo en moneda nacional; cartuchería de armas de fuego de diferentes calibres; y dos aparatos de comunicación HT.

Los procedimientos podrían estar esclareciendo más de una denuncia, habida cuenta que los policías también secuestraron revestimiento de paredes y cielorasos, que no pertenecían al listado de materiales vendidos en Crespo, pero tampoco pudieron acreditar su adquisición. Las cantidades son importantes y estarían valuados en una cifra millonaria.

Se desprende de la magnitud de mercadería recuperada, que fue necesaria la colaboración de un camión de la División Abastecimiento y Servicio Integral del Automotor -de la Dirección Logística-, para proceder a la puesta a resguardo de la Justicia, que oportunamente determinará la restitución.

Un detenido y más sospechados a disposición de la justicia

Autoridades policiales ratificaron a FM Estación Plus Crespo que se procedió a la detención de un sujeto -morador paranaense de uno de los inmuebles allanados-, conocido en el marco de investigaciones de similar tipificación legal. Tras ser correctamente identificado y revisado por el médico en turno, quedó alojado en Alcaidía de Tribunales.

En tanto, otros tres individuos fueron demorados y compulsados a sede policial para su correcta identificación, quedando en libertad de acción, pero supeditados a la causa en trámite.