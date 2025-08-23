Oscar César Fail

Oscar César FailNecrológicas23 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 23 de agosto, a la edad de 84 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Av. Ramirez 1032 -Sala B-, y serán inhumados el 23 a las 16:30, en el cementerio de Crespo; previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 16:00. Hogar de duelo: Alen 1276 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
