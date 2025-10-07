El Concejo Deliberante definió agenda para sesionar este miércoles

Estación Plus CrespoCrespo03 de octubre de 2025
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales05 de octubre de 2025
Daiana tiene 22 años y su búsqueda se amplió a toda la provincia. Piden a la población cualquier dato de interés, comunicarlo a la dependencia policial más cercana.
Policiales/Judiciales06 de octubre de 2025
Una mujer de 80 años sufrió traumatismo de cráneo en un intento de asalto en su vivienda. Hay dos detenidos, uno de los cuales “es hijo de crianza” de la víctima.
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales06 de octubre de 2025
También hallaron abandonado el auto de la joven. Se aguardan pericias y testimonios claves en esta jornada.
Estación Plus CrespoCrespo06 de octubre de 2025
Este martes 7 de octubre, Crespo vivirá su tradicional feriado patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. La jornada tendrá un fuerte impacto en los servicios públicos, actividades comerciales y transporte, con la mayoría de las instituciones y empresas locales sin atención al público.