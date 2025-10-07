Plus en Vivo

El Concejo Deliberante definió agenda para sesionar este miércoles

Los ediles fueron convocados para el 8 de octubre a las 20:00. Los proyectos llegan con dictámenes alcanzados en el debate en comisión.

Desde la presidencia del Honorable Concejo Deliberante, se fijó sesión ordinaria para este miércoles 8 de octubre de 2025 a las 20:00, se confirmó a Estación Plus Crespo. El propósito será abordar el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura y consideración del Acta Nº 37 de la Sesión anterior.

2.- Lectura de la Correspondencia recibida.

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión:

a) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la Sra. Alexia Rolandelli, a la instalación de un módulo de oficinas bajo el sistema constructivo de container, ubicado en calle Democracia 830 de la ciudad de Crespo.

b) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la Sra. Daiana Marlene Eichhon, para la habilitación de un carro de un solo eje destinado al funcionamiento de un puesto expendedor de helados de máquina.

c) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por el Sr. Orlando Erhardt.

d) Proyecto de Resolución referente al Recurso de Apelación Jerárquica interpuesto por la Sra. Alejandra Andrea Waigel, (Leg.208).

e) Proyecto de Ordenanza otorgando a la contribuyente jubilada Marta Galli, un descuento del 50% en la Tasa General Inmobiliaria año 2025, sobre el inmueble Registro Nº 5.727.

f) Proyecto de Ordenanza otorgando a la contribuyente jubilada Elsa Krenz, un descuento del 50% en la Tasa General Inmobiliaria año 2025, sobre el inmueble ubicado en calle San Luis 1353.

colegio1

El Colegio Sagrado Corazón de Crespo participó de un encuentro panamericano en Paraguay y prepara actividades por el mes misionero

Estación Plus Crespo
Crespo04 de octubre de 2025

Representantes del Colegio Sagrado Corazón participaron en Encarnación de un encuentro panamericano de comunidades educativas de las Misioneras Siervas del Espíritu Santo. La rectora Amiela Eberle destacó los avances ambientales de Crespo y anunció las actividades abiertas a la comunidad que se realizarán el lunes 6 de octubre en honor a Mama Antula.

