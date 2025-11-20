Plus en Vivo

Piden Informe sobre la recolección de podas públicas en distintas zonas de Crespo

Tuvo ingreso formal una presentación del bloque justicialista, que apunta a obtener precisiones sobre la vinculación entre el municipio y un vehículo particular que se encarga de la recolección tras las podas públicas. Cuestionan las condiciones de seguridad.

En la noche de este miércoles, ingresó un Pedido de Informe elaborado por el bloque Más para Entre Ríos - Crespo en Marcha, el cual eleva interrogantes al Ejecutivo Municipal.

El requerimiento de los ediles -al que tuvo acceso Estación Plus Crespo-, sostiene que es "a raíz de inquietudes presentadas por los vecinos, respecto a la quita de ejemplares arbóreos en diferentes puntos de la ciudad y su posterior recolección, por parte de un vehículo sin identificación ni patente".

La petición incluye "precisiones y documentación respaldatoria sobre el concurso, resolución y/o decreto, bajo el que se contrató al particular; seguro del vehículo y seguro por riesgo de trabajo de los particulares intervinientes; y demás documentación que habilite su actividad".

Además, los concejales solicitaron conocer "destino y precio de la madera resultante de la poda".

Por otra parte, pidieron que "se justifique la quita de los ejemplares en esta época del año", sobre lo cual señalan: 
"Al igual que los vecinos, entendemos que la poda y/o quita, se justifica cuando implican un riesgo inminente para los ciudadanos, la circulación y/o uso del espacio. Pero también se han recibido en infinidad de oportunidades, negativas a determinados pedidos de vecinos, aduciendo justificaciones que parecen incoherentes a la vista de las actuales intervenciones observadas en distintos puntos de la ciudad". 

