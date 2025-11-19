Concejales recibieron a comerciantes movilizados por la apertura de un gran bazar céntrico

En la mañana de este miércoles -previo a una reunión de Comisión General-, el Concejo Deliberante recibió a propietarios y responsables de comercios locales, que a través de su representación institucional, habían solicitado una reunión. Atento el motivo a tratar, también participó la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt.

Estación Plus Crespo pudo conocer que socios del Centro Comercial llegaron "en rechazo a la forma de habilitación de un comercio", de origen asiático, emplazado en el centro de la ciudad y con reciente apertura. Sostienen "preocupación de un impacto negativo en la plaza comercial local".

En la oportunidad, fueron informados de que la inversión comercial en cuestión, respondió en acabado cumplimiento con las detalladas exigencias que conlleva cada etapa, logrando la habilitación municipal solicitada.

Durante el encuentro se expuso la amplia variedad de artículos que comprende técnicamente el rubro "Bazar" para el cual fue habilitado, que en términos de legislación es aún más amplio que la concepción popular. Asimismo, Comercio Interior de la Provincia de Entre Ríos certificó que no se encuentra alcanzado por la normativa de Grandes Superficies.

Se les hizo saber que la documentación se encuentra en regla e incluso complementada -como por ejemplo- con un Informe Técnico elaborado por un Ingeniero en Seguridad e Higiene.

Hubo instancias de presentación de documentación -planos, inscripciones y demás-, como así también un control e inspección física de las instalaciones, obteniendo resultado favorable el comerciante interesado.

Autoridades municipales dieron cuenta que el inversor demostró acceso en puestos de trabajo a personas de esta ciudad -condición no obligatoria-. De manera que siendo el cumplimiento mayor a las exigencias, no existen motivos legales que impidan el otorgamiento de la habilitación comercial obtenida.