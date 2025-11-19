Concejales recibieron a comerciantes movilizados por la apertura de un gran bazar céntrico

Nuevas retenciones de cara a un fin de semana extra largo
En forma reciente, otros 5 motovehículos fueron retirados de la circulación pública crespense.
Tras cumplir con los minuciosos requisitos legales, el Ejecutivo formalizó la habilitación del negocio. No obstante, el Cuerpo Legislativo recepcionó los planteos de un grupo de socios del Centro Comercial.Crespo19 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
En la mañana de este miércoles -previo a una reunión de Comisión General-, el Concejo Deliberante recibió a propietarios y responsables de comercios locales, que a través de su representación institucional, habían solicitado una reunión. Atento el motivo a tratar, también participó la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt.
Estación Plus Crespo pudo conocer que socios del Centro Comercial llegaron "en rechazo a la forma de habilitación de un comercio", de origen asiático, emplazado en el centro de la ciudad y con reciente apertura. Sostienen "preocupación de un impacto negativo en la plaza comercial local".
En la oportunidad, fueron informados de que la inversión comercial en cuestión, respondió en acabado cumplimiento con las detalladas exigencias que conlleva cada etapa, logrando la habilitación municipal solicitada.
Durante el encuentro se expuso la amplia variedad de artículos que comprende técnicamente el rubro "Bazar" para el cual fue habilitado, que en términos de legislación es aún más amplio que la concepción popular. Asimismo, Comercio Interior de la Provincia de Entre Ríos certificó que no se encuentra alcanzado por la normativa de Grandes Superficies.
Se les hizo saber que la documentación se encuentra en regla e incluso complementada -como por ejemplo- con un Informe Técnico elaborado por un Ingeniero en Seguridad e Higiene.
Hubo instancias de presentación de documentación -planos, inscripciones y demás-, como así también un control e inspección física de las instalaciones, obteniendo resultado favorable el comerciante interesado.
Autoridades municipales dieron cuenta que el inversor demostró acceso en puestos de trabajo a personas de esta ciudad -condición no obligatoria-. De manera que siendo el cumplimiento mayor a las exigencias, no existen motivos legales que impidan el otorgamiento de la habilitación comercial obtenida.
En forma reciente, otros 5 motovehículos fueron retirados de la circulación pública crespense.
Afectará a usuarios de una zona de Crespo. La interrupción del servicio responde a trabajos en líneas de media tensión.
Tuvo ingreso formal una presentación del bloque justicialista, que apunta a obtener precisiones sobre la vinculación entre el municipio y un vehículo particular que se encarga de la recolección tras las podas públicas. Cuestionan las condiciones de seguridad.
Fue aprobado por unanimidad, en 28.900 millones de pesos -un 32% más que el planificado el año anterior-. Se conocieron cuáles serán las obras y acciones prioritarias a realizar el año venidero. Los detalles.
Efectivos de Comisaría Crespo llegaron hasta la vivienda en cuestión, hallando el efecto requerido por la justicia.
Dos hombres y una mujer fueron trasladados a Alcaidía de Paraná. Hubo secuestros en los procedimientos que se extendieron durante más de 6 horas.
El Jefe Departamental Paraná, Carlos Schmunk, hizo un fuerte llamado a la "concientización en el seno familiar" y bregó por "sanciones ejemplificadoras".
Tuvo ingreso formal una presentación del bloque justicialista, que apunta a obtener precisiones sobre la vinculación entre el municipio y un vehículo particular que se encarga de la recolección tras las podas públicas. Cuestionan las condiciones de seguridad.
Afectará a usuarios de una zona de Crespo. La interrupción del servicio responde a trabajos en líneas de media tensión.
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.