Plus en Vivo

ENERSA programó corte de luz para este domingo

Afectará a usuarios de una zona de Crespo. La interrupción del servicio responde a trabajos en líneas de media tensión.

Crespo20 de noviembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Enersa-trabajador-operario-cable-640x360

La distribuidora de energía eléctrica comunicó que el domingo 23 de noviembre, y a los fines de realizar tareas de mejoras en líneas de media tensión, será necesario interrumpir el servicio en un sector determinado de la ciudad.

Se confirmó a FM Estación Plus Crespo que la medida tendrá lugar, de 7:00 a 10:00, afectando a los usuarios comprendidos por calles: Rodríguez Peña, Laurencena, Independencia, Ramírez y zonas de influencia.

Asimismo, ENERSA resaltó que estos trabajos resultan indispensables para garantizar la calidad del servicio en las áreas mencionadas y que en caso de mal tiempo, se suspenderá la disposición.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo