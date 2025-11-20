ENERSA programó corte de luz para este domingo

La distribuidora de energía eléctrica comunicó que el domingo 23 de noviembre, y a los fines de realizar tareas de mejoras en líneas de media tensión, será necesario interrumpir el servicio en un sector determinado de la ciudad.

Se confirmó a FM Estación Plus Crespo que la medida tendrá lugar, de 7:00 a 10:00, afectando a los usuarios comprendidos por calles: Rodríguez Peña, Laurencena, Independencia, Ramírez y zonas de influencia.

Asimismo, ENERSA resaltó que estos trabajos resultan indispensables para garantizar la calidad del servicio en las áreas mencionadas y que en caso de mal tiempo, se suspenderá la disposición.