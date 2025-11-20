ENERSA programó corte de luz para este domingo

Nuevas retenciones de cara a un fin de semana extra largo
En forma reciente, otros 5 motovehículos fueron retirados de la circulación pública crespense.
Afectará a usuarios de una zona de Crespo. La interrupción del servicio responde a trabajos en líneas de media tensión.Crespo20 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
La distribuidora de energía eléctrica comunicó que el domingo 23 de noviembre, y a los fines de realizar tareas de mejoras en líneas de media tensión, será necesario interrumpir el servicio en un sector determinado de la ciudad.
Se confirmó a FM Estación Plus Crespo que la medida tendrá lugar, de 7:00 a 10:00, afectando a los usuarios comprendidos por calles: Rodríguez Peña, Laurencena, Independencia, Ramírez y zonas de influencia.
Asimismo, ENERSA resaltó que estos trabajos resultan indispensables para garantizar la calidad del servicio en las áreas mencionadas y que en caso de mal tiempo, se suspenderá la disposición.
Tuvo ingreso formal una presentación del bloque justicialista, que apunta a obtener precisiones sobre la vinculación entre el municipio y un vehículo particular que se encarga de la recolección tras las podas públicas. Cuestionan las condiciones de seguridad.
Fue aprobado por unanimidad, en 28.900 millones de pesos -un 32% más que el planificado el año anterior-. Se conocieron cuáles serán las obras y acciones prioritarias a realizar el año venidero. Los detalles.
Efectivos de Comisaría Crespo llegaron hasta la vivienda en cuestión, hallando el efecto requerido por la justicia.
Tras cumplir con los minuciosos requisitos legales, el Ejecutivo formalizó la habilitación del negocio. No obstante, el Cuerpo Legislativo recepcionó los planteos de un grupo de socios del Centro Comercial.
Dos hombres y una mujer fueron trasladados a Alcaidía de Paraná. Hubo secuestros en los procedimientos que se extendieron durante más de 6 horas.
El Jefe Departamental Paraná, Carlos Schmunk, hizo un fuerte llamado a la "concientización en el seno familiar" y bregó por "sanciones ejemplificadoras".
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.