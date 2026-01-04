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Jorge Jacobo Juan Marxsen

Necrológicas04 de enero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Falleció el 3 de enero, a la edad de 63 años. 

Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622 y recibirán sepultura el 4 de enero a las 18:00, en el cementerio El Reposo, de Puiggari. 

Hogar de duelo: Ejido Libertador San Martin. 

Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

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