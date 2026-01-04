Jorge Jacobo Juan Marxsen

Falleció el 3 de enero, a la edad de 63 años.

Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622 y recibirán sepultura el 4 de enero a las 18:00, en el cementerio El Reposo, de Puiggari.

Hogar de duelo: Ejido Libertador San Martin.

Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.