Jorge Jacobo Juan Marxsen

Jorge Jacobo Juan MarxsenNecrológicas04 de enero de 2026Estación Plus Crespo
Falleció el 3 de enero, a la edad de 63 años.
Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622 y recibirán sepultura el 4 de enero a las 18:00, en el cementerio El Reposo, de Puiggari.
Hogar de duelo: Ejido Libertador San Martin.
Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Te puede interesar
Juan Manuel Erhardt "Juancito"
Estación Plus CrespoNecrológicas09 de abril de 2026
Milce Beatriz Barreto Vda de Arellano
Estación Plus CrespoNecrológicas09 de abril de 2026
Jorge Alfredo Orlando Soto "Trompi"
Estación Plus CrespoNecrológicas08 de abril de 2026
Jesús Marina Pineda Nuñez
Estación Plus CrespoNecrológicas04 de abril de 2026
Adolfo Serfas
Estación Plus CrespoNecrológicas03 de abril de 2026
Más visto hoy en Estación Plus
Revelaron la identidad de la mujer que murió en el choque frontal de la Ruta 11Policiales/Judiciales11 de abril de 2026
Se conoció quién era la víctima fatal del siniestro ocurrido a la altura del kilómetro 86. Tenía 36 años.
Cómo siguen los heridos durante una explosión comercial en VillaguayPoliciales/Judiciales12 de abril de 2026
Se conocieron actualizaciones de los estados de salud de Martín, Lucía y Nico. Dos pacientes se mantienen estables, y uno en estado delicado.
Hallan muerto a un albañil buscado: estaba oculto en una pared construidaPoliciales/Judiciales12 de abril de 2026
Espanto y conmoción en localidad entrerriana. El cuerpo fue encontrado en el interior de una pared. Debieron demoler una parte de la obra en construcción para extraerlo.
Un menor conducía una moto y protagonizó un choque
Estación Plus Crespo12 de abril de 2026
Debió ser trasladado desde Diamante al Hospital San Roque de Paraná. Su acompañante, también menor, fue asistido en el hospital local.
Una camioneta despistó en Ruta 11, en la zona de Aldea Brasilera
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales12 de abril de 2026
El matrimonio accidentado terminó en un desnivel, alejado de la trama vial.