Delia Dora Dreuth Vda. de Knaus

Falleció el 4 de enero, a la edad de 82 años.

Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 – Sala B- y recibirán sepultura el 5 de enero a las 09:00, en el cementerio de Aldea Jacobi, previo acto religioso en el cementerio.

Hogar de duelo: Remedios de Escalada 1204 - Crespo

Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.