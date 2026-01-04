Plus en Vivo

Delia Dora Dreuth Vda. de Knaus

Falleció el 4 de enero, a la edad de 82 años. 

Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 – Sala B- y recibirán sepultura el 5 de enero a las 09:00, en el cementerio de Aldea Jacobi, previo acto religioso en el cementerio. 

Hogar de duelo: Remedios de Escalada 1204 - Crespo 

Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

