Delia Dora Dreuth Vda. de Knaus
04 de enero de 2026
Falleció el 4 de enero, a la edad de 82 años.
Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 – Sala B- y recibirán sepultura el 5 de enero a las 09:00, en el cementerio de Aldea Jacobi, previo acto religioso en el cementerio.
Hogar de duelo: Remedios de Escalada 1204 - Crespo
Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
María Esperanza Escudero Vda. de Roman
Ricardo Juan Dieser
Gustavo Javier Troncozo
Arturo Godofredo Müller "Hormiga"
Mario Francisco Tonutti
Calendario impositivo 2026: ATER definió las fechas de vencimiento para todos los tributos provincialesEntre Ríos02 de enero de 2026
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) publicó la Resolución Nº 564/25, mediante la cual establece el cronograma de pagos para Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Profesiones Liberales.
Tres allanamientos al investigar desvío de alimentos sociales en Entre RíosPoliciales/Judiciales03 de enero de 2026
Secuestros dejan al descubierto una estructura organizada para la descarga, acopio y utilización irregular de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.
