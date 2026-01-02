Fue presentado como un sistema de atención de salud mental para los efectivos policiales. Las actuales autoridades de la entidad que nuclean a dichos profesionales, sostuvieron que "tal como se firmó ese acuerdo, no lo vamos a implementar".
Calendario impositivo 2026: ATER definió las fechas de vencimiento para todos los tributos provinciales
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) publicó la Resolución Nº 564/25, mediante la cual establece el cronograma de pagos para Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Profesiones Liberales.Entre Ríos02 de enero de 2026
ATER oficializó el calendario de vencimientos fiscales para el período 2026. A través de la Resolución Nº 564/25, que fue publicada en el Boletín Oficial Nº28.247 y firmada por el Director Ejecutivo Rafael Jesús Korell, el organismo recaudador determinó los plazos y condiciones para que los contribuyentes den cumplimiento a sus obligaciones tributarias durante este año.
Ingresos Brutos y Profesiones Liberales
Para el Régimen General de Ingresos Brutos y el Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales, se mantiene el esquema de vencimientos mensuales basados en la terminación del CUIT. Según la norma, los pagos operarán entre los días 18 y 22 de cada mes.
Respecto a los contribuyentes de menor escala, la resolución aclara en su Artículo 2º que: “los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen Simplificado, cumplirán la obligación de pago mensual, hasta las fechas dispuestas por ARCA en su calendario de vencimientos para el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)”.
Impuestos Inmobiliario y Automotor
El cronograma para los impuestos patrimoniales contempla tanto la opción de pago anual con descuento como el fraccionamiento en cuotas. Para el Impuesto Inmobiliario Urbano, el vencimiento del "Pago Único" y de la primera cuota está fijado para los días 18 y 19 de febrero de 2026, dependiendo del dígito verificador.
En el caso del Impuesto a los Automotores, los contribuyentes deberán agendar el mes de marzo. La resolución dispone que la primera cuota o el pago total operará los días 16 y 17 de marzo de 2026. Es importante destacar que “una vez operado el vencimiento de la opción de ‘Pago Único’ para los Impuestos Inmobiliario y a los Automotores, no podrá hacerse uso de esta opción de pago, debiendo ingresarse las cuotas en los plazos previstos”.
Inmobiliario Rural y Subrural
Para el sector agropecuario, el calendario se desplaza hacia el segundo trimestre. El Artículo 13º establece que el ingreso del impuesto para las plantas rurales y subrurales se podrá efectuar en un pago único o en cuatro cuotas, fijando la primera fecha de vencimiento para los días 14 y 15 de mayo de 2026.
Agentes de Retención y Sirtac
La resolución también regula la actividad de los agentes de recaudación. Para el sistema Sirtac (Tarjetas de Crédito y Compra), la resolución ratifica que la presentación y pago “se efectuará en forma quincenal”, siguiendo las fechas establecidas por la Comisión Arbitral.
Finalmente, la norma recuerda que “cuando alguno de los vencimientos establecidos en este Artículo coincida con un día inhábil, el mismo operará el día hábil inmediato siguiente”, garantizando así la operatividad administrativa para los contribuyentes entrerrianos.
Desde el 6 de enero, peajes de Rutas 12 y 14 sólo podrán abonarse por sistemas electrónicos
Se elimina para todo usuario, la posibilidad de pago con dinero en efectivo. Regirá en todas las estaciones de peaje de las rutas concesionadas.
Primeros nacimientos del 2026 en Entre Ríos
Una maternidad de la costa del Paraná registró un alumbramiento en las primeras horas del año; mientras que una de la costa del Uruguay anotó un segundo nacimiento a nivel provincial.
Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja
El comienzo del 2026 será con mucho calor para 7 departamentos entrerrianos. Instan a extremar los recaudos y prevenir afectaciones a la salud.
Cirujanos aseguran que peligran la intervenciones de afiliados a OSEREntre Ríos30 de diciembre de 2025
Los profesionales denuncian falta de convenio con la obra social y atrasos de cuatro meses en los pagos
ATE protestó en Casa de Gobierno contra la caída de 100 contratosEntre Ríos30 de diciembre de 2025
ATE marchó por los pasillos de Casa de Gobierno e hizo una asamblea por la caída de más 100 contratos y desmantelamiento del RUV y otras áreas sensibles
Crespo: el Municipio difundió recomendaciones para cuidar el agua durante el verano
Ante el aumento del consumo en los meses de altas temperaturas, la Municipalidad de Crespo recordó una serie de medidas simples y cotidianas para promover el uso responsable del agua potable y evitar el derroche.
Hallaron a una joven desnuda, alcoholizada y pidiendo ayuda en ParanáPoliciales/Judiciales31 de diciembre de 2025
El hecho ocurrió este miércoles, cuando una joven fue encontrada desnuda y en estado de ebriedad en la intersección de Boulevard Racedo y calle Perón, de Paraná. Fue asistida por un grupo de chicas y trasladada al hospital San Martín.
Ricardo Juan Dieser
Tragedia en Aldea María Luisa: un hombre falleció tras descompensarse durante la Traktor Caravana
El hecho ocurrió en los primeros minutos de este 1º de enero. La tradicional caravana y los festejos posteriores fueron suspendidos.