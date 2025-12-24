Plus en Vivo

Mario Francisco Tonutti

Necrológicas24 de diciembre de 2025

Falleció el 24 de diciembre, a la edad de 81 años. 

Sus restos son velados en complejo velatorio de Av. Ramírez 1032 -Sala A-, y recibirán sepultura el 25 de diciembre a las 11:30, en el cementerio de Crespo; previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 11:00. 

Hogar de duelo: Entre Ríos 901 - Crespo. 

Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

