Mario Francisco Tonutti

Mario Francisco TonuttiNecrológicas24 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 24 de diciembre, a la edad de 81 años.
Sus restos son velados en complejo velatorio de Av. Ramírez 1032 -Sala A-, y recibirán sepultura el 25 de diciembre a las 11:30, en el cementerio de Crespo; previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 11:00.
Hogar de duelo: Entre Ríos 901 - Crespo.
Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
