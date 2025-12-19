Ernestina Esther Schneider Vda. de Behler

Ernestina Esther Schneider Vda. de BehlerNecrológicas19 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 18 de diciembre, a la edad de 86 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Avda. Ramírez 1032 -Sala A-, y recibirán sepultura el 19 de diciembre a las 11:00, en el cementerio de Aldea Jacobi; previo acto religioso en la Sala a las 10:00. Hogar de duelo: Mitre 1236 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Jorge Eugenio Hernández
Mariana Ramona Winezar
Marcelo Laste
Alfredo Santiago Frank
Miguel Gustavo Dure
“Manos a la olla”: cena solidaria y colecta para el Hogar Nuevo Amanecer de Crespo
Una nueva edición de la iniciativa solidaria “Manos a la olla” se desarrollará en el Hogar Nuevo Amanecer de la ciudad de Crespo. La propuesta, que se realiza desde hace siete años, tiene como objetivo principal celebrar junto a los chicos que residen en la institución, al tiempo que se convierte en una acción concreta de colaboración con el hogar.
Obras que transforman: Aldea María Luisa culmina el año con importantes realizaciones
Aldea María Luisa volvió a ser noticia a lo largo de 2025 por la concreción e inauguración de diversas obras públicas. En el cierre del año, el Municipio mantiene un ritmo sostenido de trabajo con la construcción del Complejo Polideportivo, una de las iniciativas de mayor envergadura para la localidad.
Crespo: El municipio realiza el recambio de cañería cloacal en varios sectores de la ciudad
La Municipalidad de Crespo realiza, el recambio de cañería cloacal de 500 milímetros de diámetro en calle Conscripto Jacob, entre Mendoza y San Luis (Barrio San José).
Jorge Eugenio Hernández
Ciberdelincuentes realizaron “la mayor filtración de datos personales” del paísNacionales19 de diciembre de 2025
La información fue difundida a través de la Dark Web y contempla datos de entidades públicas y bancarias.