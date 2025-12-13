Marcelo Laste

Más visto hoy en Estación Plus

Crece la preocupación por estafas: Información al Consumidor de Crespo advierte sobre diversas modalidades y pide extremar recaudos Estación Plus Crespo Crespo 12 de diciembre de 2025 La Oficina Municipal de Información al Consumidor advierte por el incremento de estafas telefónicas y fraudes en redes sociales, y pide a la población extremar cuidados ante una logística delictiva cada vez más activa y sofisticada.

Volcó un camión cargado en Ruta 12 Estación Plus Crespo Policiales/Judiciales 12 de diciembre de 2025 A la altura de una de las localidades de Paraná Campaña, despistó y tumbó un transporte de bobinas de papel.