Marcelo Laste

Marcelo LasteNecrológicas13 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 13 de diciembre, a la edad de 82 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Avda. Ramírez 1032 -Sala A-, y serán inhumados el 13 de diciembre a las 17:30, en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio local. Hogar de duelo: Buenos Aires 257 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Controles de velocidad: así están dispuestos los radares en las rutas de Entre RíosEntre Ríos11 de diciembre de 2025
En estos lugares están los 16 radares o medidores de velocidad diseminados en la provincia.
Crece la preocupación por estafas: Información al Consumidor de Crespo advierte sobre diversas modalidades y pide extremar recaudos
La Oficina Municipal de Información al Consumidor advierte por el incremento de estafas telefónicas y fraudes en redes sociales, y pide a la población extremar cuidados ante una logística delictiva cada vez más activa y sofisticada.
Fue condenado por abusar a dos nietas y a la hija de su mujerPoliciales/Judiciales12 de diciembre de 2025
Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2020. El abuelo amenazaba a una de las víctimas con que “se abuela se iba a morir” si contaba los abusos.
Volcó un camión cargado en Ruta 12
A la altura de una de las localidades de Paraná Campaña, despistó y tumbó un transporte de bobinas de papel.
Transportista accidentado en el Túnel Subfluvial
Un camión perteneciente a una empresa de Crespo y un utilitario de propiedad particular, impactaron en el enlace fluvial que une Paraná y Santa Fe.