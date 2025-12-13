Marcelo Laste

Plus en Vivo

Falleció el 13 de diciembre, a la edad de 82 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Avda. Ramírez 1032 -Sala A-, y serán inhumados el 13 de diciembre a las 17:30, en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio local. Hogar de duelo: Buenos Aires 257 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

