Con un detenido, una demorada y secuestros, esclarecen tres ilícitos en Crespo

Un delincuente actuó con apoyo en cada ocasión. En dos situaciones aprovechó aberturas abiertas y en una tercera, necesitó efectuar un mínimo forzamiento, aunque en este caso no alcanzó a consumar sustracción alguna. Hurtos y Tentativa de Hurto se suman a su extenso listado de detenciones concretadas por Comisaría Crespo.

Este viernes 12 de diciembre, el Área de Investigaciones de la dependencia local se abocó a esclarecer consecutivas denuncias, arribando con éxito a la resolución. El Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, detalló a Estación Plus Crespo los hechos: "Primeramente se tomó conocimiento de un Hurto, ocurrido en un departamento de Barrio San José. La moradora se habría ausentado a cumplir su jornada laboral y al regresar, promediando la media-mañana, se percató que habían ingresado al domicilio. Detectó que se habría producido a través de una ventana, que había dejado sin medidas de seguridad; al tiempo que detectó la faltante de dinero, un par de auriculares inalámbricos y un reloj headphones".

Continuando con el relato, el funcionario apuntó: "Horas después, la Oficina de Sumarios tomó conocimiento de un Hurto en Barrio Jardín. La denunciante hizo saber que por la tarde, llegó al departamento y su perro le advirtió de ruidos en el inmueble, pudiendo así visualizar que un sujeto estaba huyendo, tras tirarse desde altura y emprendiendo una carrera hasta la calle, donde lo aguardaba una moto 110 cc. Al verificar, constató la faltante de dinero en efectivo".

Una Tentativa de Robo sería reportada luego. Al respecto, el Jefe polical indicó: "Fue también en Barrio San José. Quien habita un departamento, descubrió la puerta de ingreso dañada y sorprendió dentro a un sujeto, con quien intercambia breves palabras y el desconocido se retira hacia una moto que lo esperaba. El denunciante ratificó que no tuvo faltantes de pertenencias", aclaró.

En cada caso, la policía local llevó adelante averigüaciones y se hizo un exhautivo chequeo de los registros fílmicos disponibles -públicos y colectados en domicilios cercanos-, pudiendo establecer vinculaciones entre las denuncias: apuntaban a dos implicados coincidentes entre sí.

Roldán explicó que "el personal se abocó a recorrer la zona en busca de nuevas evidencias, cuando en el atardecer, interceptó en Buenos Aires y San Juan, a una moto que reunía las mismas características que las individualizadas durante la investigación en curso. Si bien se dispusieron a controlar la documentación personal y vehicular, ante la proximidad del móvil policial, un joven que viajaba como acompañante desciende con la unidad en marcha y se da a la fuga. La conductora fue correctamente identificada y por orden de la Fiscalía en Turno, quedó supeditada a la causa. Asimismo, el motovehículo fue formalmente secuestrado, tratándose de una Guerrero 110 cc.".

Apenas pasada la medianoche, se concretó la detención del autor, quien había sido individualizado a través del cúmulo de medios probatorios obtenidos a lo largo de la jornada. El funcionario a cargo de la seguridad crespense, manifestó: "Promediando las 00:20, una mujer hace saber que el acusado buscado podría encontrarse en su vivienda, por lo que al presentarse una dotación para mantener una entrevista con el ciudadano, éste se ofusca ante la mera presencia del patrullero y resiste todo diálogo. Advirtiendo sus intenciones de huír, con la fuerza mínima e indispensable se logra reducirlo y por disposición del Fiscal Dr. Eric Zenklusen, fue detenido por Resistencia a la Autoridad, sin perjuicio de hallarse supeditado a dichas causas".

Roldán especificó que "durante la madrugada, una comisión de Comisaría Crespo dio cumplimiento al traslado del aprehendido, siendo un joven de 37 años, con antecedentes. Previo paso por la División Pericias Médicas y la Oficina de Antecedentes Personales, quedó alojado en Alcaidía de Tribunales de Paraná, a la espera de que se resuelva su situación procesal".