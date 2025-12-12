Crece la preocupación por estafas: Información al Consumidor de Crespo advierte sobre diversas modalidades y pide extremar recaudos

En un año signado por un notable incremento de fraudes virtuales y engaños a consumidores, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Crespo vuelve a poner el tema en agenda. Su responsable, José Luis Fredes, dialogó con Estación Plus Crespo y brindó un panorama completo sobre el funcionamiento del área, los reclamos más frecuentes y los mecanismos de estafa que hoy afectan a vecinos de todas las edades.

A lo largo de la conversación, el funcionario describió un escenario complejo, atravesado por el avance de la criminalidad organizada en entornos digitales, la fragilidad de los sistemas de seguridad bancaria y la conducta cotidiana de los usuarios, muchas veces expuestos sin advertirlo.

Un problema que no conoce temporadas

Consultado sobre si las estafas tienden a intensificarse en fin de año, Fredes fue categórico: la amenaza es constante.

“Cualquier día del mes, del año, pasa”, expresó. Según explicó, los ataques vinculan consumos no realizados, débitos automáticos irregulares, compras inexistentes e incluso la desaparición total del salario de una cuenta bancaria.

“La logística criminal está muy al acecho, las cuestiones financieras están muy expuestas. Es uno de los momentos más difíciles que atraviesa el sistema de seguridad de los bancos en nuestro país”, advirtió.

Llamadas engañosas, consumos desconocidos y estafas por redes: los reclamos más frecuentes

Frente a la consulta sobre los engaños más comunes, Fredes remarcó a Estación Plus Crespo que la puerta de entrada más utilizada sigue siendo el teléfono. “ANSES no llama, los bancos no llaman para operaciones, el Ministerio de Seguridad o de Acción Social tampoco”, insistió, y remarcó que ninguna entidad legítima solicita claves o datos sensibles por este medio.

A esta modalidad se suma otro problema recurrente: consumos o débitos que aparecen en los resúmenes de tarjetas de crédito. “La gente tiene 30 días para hacer el reclamo. Lo primero es concurrir al banco y denunciar el desconocimiento. El banco toma el caso y lo resuelve, pero la persona no debe dejar pasar el tiempo”, señaló.

Fredes insistió también en controlar periódicamente cuentas corrientes y cajas de ahorro, porque ciertos débitos se efectúan sin que el usuario haya realizado consumo alguno.

Compras online: comodidad que puede convertirse en riesgo

La expansión del comercio electrónico, acelerada en los últimos años, es otra de las causas que incrementan la vulnerabilidad. “El comercio electrónico está a un clic. Eso deja a la gente más dispuesta a caer en estafas”, sostuvo.

Si bien destacó que las plataformas reguladas ofrecen mayor seguridad —“retienen el dinero hasta que la compra se concreta”—, aclaró que no ocurre lo mismo con redes sociales y billeteras digitales utilizadas solo como medio de envío de dinero.

“Mercado Libre es hoy la única plataforma segura, que paga recién cuando el usuario recibe el producto. Pero en Instagram, Facebook o Marketplace, la situación es totalmente distinta”, puntualizó.

El funcionario explicó que allí aparece el phishing, una técnica para robar datos mediante ventanas emergentes o enlaces que permiten a los estafadores observar la información del teléfono o la computadora del usuario. “Claves, cuentas, tarjetas… miran todo”, alertó.

Compras al exterior: límites legales en materia de defensa del consumidor

Otro punto que aclaró Fredes a Estación Plus Crespo fue el alcance de los reclamos cuando se adquieren productos en plataformas extranjeras.

“Si la empresa está radicada en otro país, como Estados Unidos, no puedo denunciarla en defensa del consumidor porque no tiene domicilio legal en Argentina. No tenemos jurisdicción”, explicó.

Por eso, aconsejó actuar con prudencia y no dejarse tentar por precios atractivos si no existe respaldo legal ante eventuales incumplimientos.

¿Cómo llegan los estafadores a la información? La lógica de una estructura criminal aceitada

La capacidad de los delincuentes para acceder a bases de datos es uno de los fenómenos que más inquieta.

“Es realmente sorprendente. La inteligencia criminal en este país es tremenda. Tienen acceso a teléfonos, estados de ANSES, cuentas bancarias, tarjetas”, describió.

Fredes sostuvo que la logística delictiva está tan afianzada que su desarticulación no será inmediata. “Lo único que podemos hacer es apelar a la conciencia de la gente. No usar plataformas inseguras, no participar de actos riesgosos”, insistió.

¿Cuándo intervenir en OMIC y cuándo acudir a la policía?

El funcionario fue claro en distinguir los campos de acción:

Estafas : deben denunciarse en la policía porque se trata de delitos penales.

Consumos desconocidos o problemas comerciales: se gestionan en el banco y, si corresponde, pueden derivarse a la OMIC.

“Muchos vienen a la oficina con denuncias por estafa, pero nosotros no tenemos facultades como una fiscalía”, aclaró.

Cuando ya no hay vuelta atrás

Fredes describió casos en los que recuperar el dinero es prácticamente imposible, como cuando un estafador logra que la víctima tome un crédito y transfiera los fondos a una billetera virtual. “Es muy fácil abrir una cuenta, estafar y cerrarla. Cuando hacés la denuncia, es difícil que encuentren a la persona”, afirmó.

La clave, reiteró, es no llegar a cometer el error inicial: no dar datos, no enviar dinero, no ceder accesos.

Un sector especialmente vulnerable: los adultos mayores

El titular de OMIC relató múltiples casos de jubilados que cayeron en engaños por redes sociales o WhatsApp.

“Facebook se ha convertido en una puerta a dos: quienes piden ayuda y quienes se aprovechan. Hay benefactores truchos que llegan directo a nuestros abuelos”, dijo.

Citó el ejemplo de una mujer que creyó haber ganado un televisor. “Ella me decía: ‘¿Y por qué no me puedo ganar un televisor?’”. Para Fredes, la urgencia y la ilusión son el terreno fértil en el que operan los estafadores.

Una vez que cedió datos bancarios, la jubilada sufrió débitos y contrataciones no autorizadas. Tras acudir a OMIC, pudo gestionar la protección de sus cuentas en el banco.

Recomendaciones para evitar estafas

1. No brindar datos personales ni bancarios

Nunca compartir claves, CBU, números de tarjeta, usuario o token.

Ningún organismo oficial solicita esa información por teléfono o mensaje.

2. Desconfiar de llamados sorpresivos

ANSES, bancos, ministerios y financieras no llaman para validar datos ni para operar .

Si el llamado genera duda, cortar y comunicarse directamente con la entidad por canales oficiales.

3. Controlar periódicamente los resúmenes

Revisar consumos, débitos automáticos y movimientos extraños.

Recordar que hay un plazo de 30 días para reclamar compras no realizadas.

4. Evitar compras por Instagram, Facebook o Marketplace

No enviar dinero por adelantado.

No confiar en “perfiles nuevos”, “precios demasiado bajos” o “ofertas por única vez”.

Priorizar plataformas que liberan el pago solo cuando el producto llega al comprador.

5. Proteger los dispositivos

Mantener actualizados los sistemas.

No hacer clic en ventanas emergentes o enlaces sospechosos.

Activar verificación en dos pasos.

6. No responder mensajes de WhatsApp que prometen premios o beneficios

Nunca hay que ingresar a enlaces de dudosa procedencia.

Los estafadores juegan con la urgencia: si piden “validar en minutos” o “contestar ya”, es señal de alarma.

7. Desconfiar de compras en el exterior sin respaldo legal

En caso de problemas, Defensa del Consumidor no tiene competencia si la empresa está radicada fuera del país.

8. Acompañar a los adultos mayores