Presentarán en Crespo una propuesta de capacitación cultural y lingüística en Italia

Intentó sustraer en el interior de una camioneta y fue detenido
El propietario vió al sospechoso y pidió inmediata ayuda a la policía, que dió con el delincuente.
La ciudad de Crespo será sede de una presentación informativa sobre una propuesta de capacitación cultural y lingüística en Italia. La actividad tendrá lugar el jueves 11 de diciembre, a las 18:00, en la Sociedad Italiana, donde se expondrá el programa que ofrece la Scuola Arcadia de Casalbordino.Crespo10 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
En diálogo con Estación Plus Crespo, Nora Saluzzio de Chiappesoni adelantó los detalles de la iniciativa, que se desarrolla desde hace años en diferentes localidades italianas y que convoca a participantes de distintos países. Según explicó, se trata de cursos intensivos de idioma y cultura italiana que combinan formación académica con recorridos culturales.
“En Italia se realizan cursos de idioma y cultura en distintos lugares, y van personas de todo el mundo. Ofrecen alojamiento, enseñanza del idioma y recorridos por puntos turísticos a un precio mucho menor que un viaje tradicional”, precisó Saluzzio.
“Es una experiencia espectacular. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en 2011 y se lo recomendaría a cualquiera que disfrute este tipo de propuestas”, agregó.
La reunión en Crespo será únicamente informativa. No se organizarán viajes ni inscripciones en el lugar, sino que se presentará la escuela y su modo de trabajo. Luego, quienes estén interesados podrán contactar directamente a la institución italiana.
Saluzzio destacó que esta alternativa puede resultar atractiva para jóvenes y adultos de la ciudad que muestran interés por los intercambios culturales. Señaló que existen diversas modalidades de cursado —de dos, tres o cuatro semanas— y que el costo incluye alojamiento, clases diarias y actividades culturales, con visitas a distintos puntos del país europeo.
“A ellos les interesa mucho divulgar la cultura italiana en todas sus expresiones. Para quienes estudian el idioma o tienen afinidad con el arte y la historia, no tiene desperdicio”, indicó.
La charla informativa de la Scuola Arcadia se realizará este jueves 11 de diciembre, a las 18:00, en la Sociedad Italiana de Crespo.
El árbol navideño de Plaza Sarmiento es un símbolo que marca el clima festivo en Crespo. Asimismo, los accesos también reflejan la temática planteada.
En la tarde de este martes, la policía llevó adelante la requisa vehicular de la unidad embistente, encontrando gran cantidad de fármacos. Los resultados.
Será este miércoles 10 de diciembre, a partir de las 19:00. Está previsto que ocho proyectos sean sometidos a votación.
La cooperadora de ACADME realizó un balance del año y destacó las obras ejecutadas en el SUM y en el espacio de equinoterapia, ambas financiadas con aportes de la comunidad. También adelantaron los proyectos previstos para 2026 y agradecieron el acompañamiento de vecinos, empresas y productores.
Serán directos perceptores de los fondos que se logren reunir, tras la pérdida en accidente de tránsito de "Nego" y "Sasha". Los objetivos y cómo ayudar.
El conductor de la camioneta que atropelló y mató a Juan Müller y Sasha Grandoli el domingo a la noche en un siniestro en la ruta permanecerá en prisión domiciliaria en Paraná por 21 días.
Emma Schmidt y la Primera de Unión, entre los destacados del deporte en Crespo