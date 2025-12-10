Plus en Vivo

Presentarán en Crespo una propuesta de capacitación cultural y lingüística en Italia

La ciudad de Crespo será sede de una presentación informativa sobre una propuesta de capacitación cultural y lingüística en Italia. La actividad tendrá lugar el jueves 11 de diciembre, a las 18:00, en la Sociedad Italiana, donde se expondrá el programa que ofrece la Scuola Arcadia de Casalbordino.

Sociedad Italiana

En diálogo con Estación Plus Crespo, Nora Saluzzio de Chiappesoni adelantó los detalles de la iniciativa, que se desarrolla desde hace años en diferentes localidades italianas y que convoca a participantes de distintos países. Según explicó, se trata de cursos intensivos de idioma y cultura italiana que combinan formación académica con recorridos culturales.

En Italia se realizan cursos de idioma y cultura en distintos lugares, y van personas de todo el mundo. Ofrecen alojamiento, enseñanza del idioma y recorridos por puntos turísticos a un precio mucho menor que un viaje tradicional”, precisó Saluzzio.

“Es una experiencia espectacular. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en 2011 y se lo recomendaría a cualquiera que disfrute este tipo de propuestas”, agregó.

La reunión en Crespo será únicamente informativa. No se organizarán viajes ni inscripciones en el lugar, sino que se presentará la escuela y su modo de trabajo. Luego, quienes estén interesados podrán contactar directamente a la institución italiana.

Saluzzio destacó que esta alternativa puede resultar atractiva para jóvenes y adultos de la ciudad que muestran interés por los intercambios culturales. Señaló que existen diversas modalidades de cursado —de dos, tres o cuatro semanas— y que el costo incluye alojamiento, clases diarias y actividades culturales, con visitas a distintos puntos del país europeo.

A ellos les interesa mucho divulgar la cultura italiana en todas sus expresiones. Para quienes estudian el idioma o tienen afinidad con el arte y la historia, no tiene desperdicio”, indicó.

La charla informativa de la Scuola Arcadia se realizará este jueves 11 de diciembre, a las 18:00, en la Sociedad Italiana de Crespo.

