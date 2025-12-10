Presentarán en Crespo una propuesta de capacitación cultural y lingüística en Italia

En diálogo con Estación Plus Crespo, Nora Saluzzio de Chiappesoni adelantó los detalles de la iniciativa, que se desarrolla desde hace años en diferentes localidades italianas y que convoca a participantes de distintos países. Según explicó, se trata de cursos intensivos de idioma y cultura italiana que combinan formación académica con recorridos culturales.

“En Italia se realizan cursos de idioma y cultura en distintos lugares, y van personas de todo el mundo. Ofrecen alojamiento, enseñanza del idioma y recorridos por puntos turísticos a un precio mucho menor que un viaje tradicional”, precisó Saluzzio.

“Es una experiencia espectacular. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en 2011 y se lo recomendaría a cualquiera que disfrute este tipo de propuestas”, agregó.

La reunión en Crespo será únicamente informativa. No se organizarán viajes ni inscripciones en el lugar, sino que se presentará la escuela y su modo de trabajo. Luego, quienes estén interesados podrán contactar directamente a la institución italiana.

Saluzzio destacó que esta alternativa puede resultar atractiva para jóvenes y adultos de la ciudad que muestran interés por los intercambios culturales. Señaló que existen diversas modalidades de cursado —de dos, tres o cuatro semanas— y que el costo incluye alojamiento, clases diarias y actividades culturales, con visitas a distintos puntos del país europeo.

“A ellos les interesa mucho divulgar la cultura italiana en todas sus expresiones. Para quienes estudian el idioma o tienen afinidad con el arte y la historia, no tiene desperdicio”, indicó.

La charla informativa de la Scuola Arcadia se realizará este jueves 11 de diciembre, a las 18:00, en la Sociedad Italiana de Crespo.