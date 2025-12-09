ACADME cerró el año con importantes obras y un fuerte acompañamiento de la comunidad

En el cierre del ciclo lectivo, integrantes de la comisión cooperadora de ACADME —la asociación que acompaña a la Escuela Integral Nº 11 de Crespo— realizaron un balance de las acciones desarrolladas durante 2025. En diálogo con Estación Plus Crespo, el presidente Raúl Fisher y la integrante de comisión Mariela Bernhardt repasaron los avances en infraestructura, el trabajo comunitario y los desafíos para el próximo año.

Un SUM que avanza y se prepara para nuevas actividades

Fisher destacó que, tras dos años y medio de trabajo, el Salón de Usos Múltiples —ubicado sobre calle Rodríguez Peña, donde funcionaba un antiguo lavadero de autos— finalmente muestra un gran avance.

“Fue un año bastante movido, gracias a la colaboración de mucha gente. Este año pudimos colocar las aberturas y, ahora a fin de año, conseguimos los materiales para la instalación eléctrica. Durante las vacaciones, el electricista hará toda la conexión”, informó.

El espacio, de 12 metros por 25, tiene capacidad para unas 120 a 140 personas y ya está siendo utilizado por alumnos durante el día. Su diseño contempla puertas de escape y medidas de seguridad exigidas por la normativa local.

“El salón está pensado primordialmente para los chicos. Ellos necesitan un lugar cómodo para actividades recreativas, bailables o encuentros con otras instituciones”, remarcó Fisher.

Si bien aún no cuenta con baños propios, la comisión proyecta anexarlos en el futuro junto a una pequeña cocina, lo que permitiría el funcionamiento independiente del SUM.

Obra finalizada en el galpón de equinoterapia

Otra intervención importante del año fue la renovación del techo del galpón destinado a equinoterapia.

“Al iniciar las clases vimos que estaba en muy mal estado y decidimos desarmarlo. El municipio colaboró enviando personal para remover el techo viejo y, luego, con aportes de empresas, productores y vecinos, logramos reunir el dinero para colocar el nuevo”, detalló Fisher.

La obra ya está terminada en un 99%. Solo resta completar algunos detalles en las cortinas laterales. La mano de obra —explicó— representó una inversión significativa: “Solo de mano de orbra fueron siete millones y medio, afrontados por ACADME con fondos obtenidos en distintos eventos”.

Actividades, recaudación y un fuerte trabajo conjunto

Fisher destacó que el año estuvo acompañado por una intensa agenda de actividades solidarias. Entre ellas, mencionó la cantina en la peña y el bingo organizado por los docentes, cuya recaudación permitió realizar mejoras y financiar experiencias educativas para los estudiantes. “Con ese esfuerzo se pudieron concretar viajes, incluso uno a la Costa Atlántica para que muchos chicos que no tienen recursos pudieran conocer el mar”, relató.

A nivel personal, Fisher subrayó la importancia de trabajar por espacios adecuados: “La discapacidad se habla mucho, pero hay que vivirla. Mi hija tiene 27 años y uno sabe lo importante que es que la escuela esté en buenas condiciones y brinde espacios de esparcimiento”.

El valor de la comunidad y el compromiso sostenido

Mariela Bernhardt coincidió en el balance positivo y en el rol fundamental del apoyo social: “Reconforta saber que la tarea se está cumpliendo. Es la suma de personas que aportan tiempo e ideas, y una sociedad que responde. Todo se hace para brindar un mejor pasar a los chicos, que están muchas horas en la institución”.

Asimismo, explicó que durante el verano no se desarrollan actividades en la escuela, que ya culminó su ciclo con el acto de fin de curso.

Proyectos para 2026

La comisión adelantó que el próximo año estará centrado en completar el SUM. “Nos quedaría el cielorraso y el revestimiento interior, que debe hacerse con materiales que garanticen buena acústica, algo fundamental para chicos con discapacidad”, explicó Fisher.

Además, recordaron que parte del edificio escolar es antiguo y presenta filtraciones, por lo que a futuro se requiere renovar aproximadamente un 30% de la superficie de techos.

Finalmente, Bernhardt reiteró el agradecimiento a los vecinos, productores y empresarios que durante todo el año apoyaron las iniciativas. “Invitamos a quienes quieran sumarse; toda ayuda es bienvenida”, concluyó.