El Quini 6 dejó 18 ganadores en el Siempre Sale: dos son entrerrianos

Una mujer denunció que su hija fue atacada por un joven “therian”Información General11 de febrero de 2026
El hecho se produjo en la localidad cordobesa de Jesús María.
El sorteo del Quini 6 realizado este miércoles 11 de febrero no registró ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales, por lo que los pozos más importantes quedaron vacantes y continuarán acumulándose para la próxima jugada.Información General11 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
Sin embargo, en la modalidad Siempre Sale, 18 apostadores lograron cinco aciertos y cada uno se hizo acreedor a un premio superior a los $17 millones, según confirmó oficialmente la Lotería de Santa Fe. Entre los ganadores se encuentran dos jugadores de la provincia de Entre Ríos.
Tradicional: 33-20-23-44-00-09. Vacante $6.982.096.221.
La Segunda: 43-08-21-36-29-20. Vacante $1.222.644.062.
La Revancha: 35-03-34-08-43-13. Vacante $7.563.289.027.
Siempre Sale: 28-08-23-20-45-27. Hay 18 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $17.395.222,50. Dos son de Entre Ríos.
Pozo Extra: 398 ganadores y cada uno percibirá $389.447,24.
Desde el organismo oficial indicaron que, al no haberse registrado apostadores con seis aciertos en las categorías tradicionales, el pozo total estimado para el próximo sorteo ascenderá a $17.650 millones.
Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.
El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.
El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.
A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.
El hecho se produjo en la localidad cordobesa de Jesús María.
Este martes se recrudeció el reclamo en la puerta de la institución, donde suenan las sirenas de los patrulleros, por mejoras salariales y atención psicológica. Hubo quema de cubiertas y autoridades admiten "seguridad resentida" en la calle.
Las disposiciones fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial y afecta desde productos de limpieza a artículos cosméticos
El sorteo del Quini 6 realizado este domingo 8 de febrero dejó 31 apostadores beneficiados en la modalidad Siempre Sale, quienes obtuvieron premios individuales superiores a los 12 millones de pesos. Entre los ganadores se registró un ticket correspondiente a la provincia de Entre Ríos.
En esta oportunidad, el organismo retiró todos los artículos de cinco compañías del mercado por no estar inscriptas y representar, en consecuencia, un riesgo para la salud de sus usuarios
En el sorteo del Quini 6 realizado este miércoles 4 de febrero, no se registraron ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales, por lo que los pozos millonarios quedaron vacantes.
Participarán 13 establecimientos gastronómicos de la ciudad. El domingo 15 y lunes 16 de febrero, regirán promociones especiales, tanto para degustar en mesa en los locales como así también para los pedidos por delivery.
El funcionario recibió curaciones en pierna y brazo, después de trenzarse en lucha con un joven con antecedentes delictivos. Terminó preso en Alcaidía.
Del 27 al 29 de enero de 2026, en Atlanta, se realizó la International Production & Processing Expo (IPPE), el evento anual más importante del mundo para la industria avícola, cárnica y de alimentos balanceados.
Se trata de una Bajaj 200, que ya había sido llevada a otra localidad, para guarecerla del alcance de la policía. Dos jóvenes quedaron tras las rejas y hubo restitución.
El sorteo del Quini 6 realizado este miércoles 11 de febrero no registró ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales, por lo que los pozos más importantes quedaron vacantes y continuarán acumulándose para la próxima jugada.