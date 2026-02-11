El Segundo Jefe de Comisaría Crespo fue atacado por un delincuente al pretender detenerlo

Dos detenidos por sustracción de una moto, que fue recuperada
Se trata de una Bajaj 200, que ya había sido llevada a otra localidad, para guarecerla del alcance de la policía. Dos jóvenes quedaron tras las rejas y hubo restitución.
El funcionario recibió curaciones en pierna y brazo, después de trenzarse en lucha con un joven con antecedentes delictivos. Terminó preso en Alcaidía.Crespo11 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
En pleno recorrido preventivo durante la madrugada de este miércoles, pasadas las 2:00 un vecino de Barrio La Paz hizo saber a la dependencia de la presencia de un sujeto desconocido, intentando abrir un vehículo e ingresando a una vivienda, con fines de robo.
Inmediatamente fue comisionada la dotación más cercana, pudiendo proveer además el damnificado registros fílmicos de su propiedad, para una mejor individualización del sospechado, en términos de características fisonómicas y de vestimenta.
La búsqueda inicial se llevó adelante en las inmediaciones, resultando infructuosa la localización del sujeto apuntado. No obstante, se continuó con el rastrillaje, incluyendo a la totalidad del personal de guardia en el propósito de un posible hallazgo, lo cual se produjo tiempo después en otro extremo de la ciudad, más precisamente en Rocamora y Stronatti, en Barrio Del Rosario.
Conoció Estación Plus Crespo que al advertir la proximidad del móvil policial, el sujeto intentó darse a la fuga, siendo alcanzado por el Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, con quien se trenza en lucha al momento de pretender demorarlo.
Finalmente la agresividad del delincuente fue neutralizada y terminó reducido, aunque la intervención derivó en lesiones en el uniformado, focalizadas en su pierna y brazo izquierdo, recibiendo curaciones.
Por disposición de la Fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dra. Carolina Guzmán, el aprehendido -de 26 años, oriundo de Crespo- fue trasladado a Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la Oficina de Antecedentes y el Médico Policial. Permanece alojado, supeditado a las actuaciones instruidas por Comisaría Crespo, por los supuestos delitos de Tentativa de Robo y Resistencia a la Autoridad.
Dos unidades del cuartel de Crespo acudieron con premura hasta la granja afectada, habida cuenta de la existencia de un galpón de pollos en proximidad al fuego.
La entidad, constituida como asociación civil desde 2022, coordina con la Dirección Provincial de Vialidad el mantenimiento de caminos rurales mediante consorcios camineros. Actualmente interviene en tramos clave de la red productiva y aguarda la firma de nuevos convenios que permitirían ampliar la cantidad de kilómetros bajo atención.
Un auto y una moto impactaron sobre Ruta Nacional 12, en un tramo que va desde la rotonda hacia Ramírez.
Un vuelco ocurrió este lunes a la altura del kilómetro 35 de la ruta 131, en cercanías del acceso Illia de la ciudad de Crespo.
El médico crespense fue electo 2 veces consecutivas como intendente de Las Heras (Santa Cruz), la primera por la Alianza y luego por el PJ. Tuvo un rol clave en las gestiones que permitieron destrabar la construcción de la rotonda en el cruce de las rutas 12, 131 y 32, conocido durante años como el “cruce de la muerte”.
Participarán 13 establecimientos gastronómicos de la ciudad. El domingo 15 y lunes 16 de febrero, regirán promociones especiales, tanto para degustar en mesa en los locales como así también para los pedidos por delivery.
El hecho se produjo en la localidad cordobesa de Jesús María.
Habían sido contactados a través de las redes sociales y luego “trasladados por el empleador, quien los indujo a un sistema de endeudamiento”. Vivían en una casilla de madera y trabajaban "hasta 12 horas diarias, de lunes a sábado”.
