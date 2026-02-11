El Segundo Jefe de Comisaría Crespo fue atacado por un delincuente al pretender detenerlo

En pleno recorrido preventivo durante la madrugada de este miércoles, pasadas las 2:00 un vecino de Barrio La Paz hizo saber a la dependencia de la presencia de un sujeto desconocido, intentando abrir un vehículo e ingresando a una vivienda, con fines de robo.

Inmediatamente fue comisionada la dotación más cercana, pudiendo proveer además el damnificado registros fílmicos de su propiedad, para una mejor individualización del sospechado, en términos de características fisonómicas y de vestimenta.

La búsqueda inicial se llevó adelante en las inmediaciones, resultando infructuosa la localización del sujeto apuntado. No obstante, se continuó con el rastrillaje, incluyendo a la totalidad del personal de guardia en el propósito de un posible hallazgo, lo cual se produjo tiempo después en otro extremo de la ciudad, más precisamente en Rocamora y Stronatti, en Barrio Del Rosario.

Conoció Estación Plus Crespo que al advertir la proximidad del móvil policial, el sujeto intentó darse a la fuga, siendo alcanzado por el Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, con quien se trenza en lucha al momento de pretender demorarlo.

Finalmente la agresividad del delincuente fue neutralizada y terminó reducido, aunque la intervención derivó en lesiones en el uniformado, focalizadas en su pierna y brazo izquierdo, recibiendo curaciones.

Por disposición de la Fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dra. Carolina Guzmán, el aprehendido -de 26 años, oriundo de Crespo- fue trasladado a Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la Oficina de Antecedentes y el Médico Policial. Permanece alojado, supeditado a las actuaciones instruidas por Comisaría Crespo, por los supuestos delitos de Tentativa de Robo y Resistencia a la Autoridad.