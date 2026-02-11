Sofocan incendio de pastos y vegetación en Aldea Santa Rosa

Dos detenidos por sustracción de una moto, que fue recuperada
Se trata de una Bajaj 200, que ya había sido llevada a otra localidad, para guarecerla del alcance de la policía. Dos jóvenes quedaron tras las rejas y hubo restitución.
Dos unidades del cuartel de Crespo acudieron con premura hasta la granja afectada, habida cuenta de la existencia de un galpón de pollos en proximidad al fuego.
A las 10:20 de este miércoles, el cuartel de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, recibió un pedido de auxilio proveniente de Aldea Santa Rosa. Se confirmó a Estación Plus Crespo que en virtud de las circunstancias, se enviaron dos móviles con un total de 7 bomberos.
Al arribar al lugar, el personal interviniente constata que se trataba de un incendio de pastos y vegetación, que se estaba desarrollando en forma lindera a un galpón de pollos, con presencia de algunos residuos combustibles esparcidos.
El foco ígneo había sido controlado en primera instancia por los moradores, quienes trabajaron con un tractor y disco, evitando la propagación hacia la estructura. Por lo que bomberos concluyeron la sofocación, procedieron al enfriamiento y control del perímetro, asegurando la completa eliminación de puntos calientes y la no propagación del fuego.
Asimismo, se confirmó que no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales en el galpón.
El funcionario recibió curaciones en pierna y brazo, después de trenzarse en lucha con un joven con antecedentes delictivos. Terminó preso en Alcaidía.
La entidad, constituida como asociación civil desde 2022, coordina con la Dirección Provincial de Vialidad el mantenimiento de caminos rurales mediante consorcios camineros. Actualmente interviene en tramos clave de la red productiva y aguarda la firma de nuevos convenios que permitirían ampliar la cantidad de kilómetros bajo atención.
Un auto y una moto impactaron sobre Ruta Nacional 12, en un tramo que va desde la rotonda hacia Ramírez.
Un vuelco ocurrió este lunes a la altura del kilómetro 35 de la ruta 131, en cercanías del acceso Illia de la ciudad de Crespo.
El médico crespense fue electo 2 veces consecutivas como intendente de Las Heras (Santa Cruz), la primera por la Alianza y luego por el PJ. Tuvo un rol clave en las gestiones que permitieron destrabar la construcción de la rotonda en el cruce de las rutas 12, 131 y 32, conocido durante años como el “cruce de la muerte”.
Participarán 13 establecimientos gastronómicos de la ciudad. El domingo 15 y lunes 16 de febrero, regirán promociones especiales, tanto para degustar en mesa en los locales como así también para los pedidos por delivery.
El hecho se produjo en la localidad cordobesa de Jesús María.
Habían sido contactados a través de las redes sociales y luego “trasladados por el empleador, quien los indujo a un sistema de endeudamiento”. Vivían en una casilla de madera y trabajaban "hasta 12 horas diarias, de lunes a sábado”.
