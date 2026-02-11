Sofocan incendio de pastos y vegetación en Aldea Santa Rosa

A las 10:20 de este miércoles, el cuartel de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, recibió un pedido de auxilio proveniente de Aldea Santa Rosa. Se confirmó a Estación Plus Crespo que en virtud de las circunstancias, se enviaron dos móviles con un total de 7 bomberos.

Al arribar al lugar, el personal interviniente constata que se trataba de un incendio de pastos y vegetación, que se estaba desarrollando en forma lindera a un galpón de pollos, con presencia de algunos residuos combustibles esparcidos.

El foco ígneo había sido controlado en primera instancia por los moradores, quienes trabajaron con un tractor y disco, evitando la propagación hacia la estructura. Por lo que bomberos concluyeron la sofocación, procedieron al enfriamiento y control del perímetro, asegurando la completa eliminación de puntos calientes y la no propagación del fuego.

Asimismo, se confirmó que no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales en el galpón.