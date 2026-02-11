Plus en Vivo

Sofocan incendio de pastos y vegetación en Aldea Santa Rosa

Dos unidades del cuartel de Crespo acudieron con premura hasta la granja afectada, habida cuenta de la existencia de un galpón de pollos en proximidad al fuego.

Crespo11 de febrero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2026-02-11 at 11.00.31 (1)

A las 10:20 de este miércoles, el cuartel de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, recibió un pedido de auxilio proveniente de Aldea Santa Rosa. Se confirmó a Estación Plus Crespo que en virtud de las circunstancias, se enviaron dos móviles con un total de 7 bomberos. 

Al arribar al lugar, el personal interviniente constata que se trataba de un incendio de pastos y vegetación, que se estaba desarrollando en forma lindera a un galpón de pollos, con presencia de algunos residuos combustibles esparcidos. 

WhatsApp Image 2026-02-11 at 11.00.31

El foco ígneo había sido controlado en primera instancia por los moradores, quienes trabajaron con un tractor y disco, evitando la propagación hacia la estructura. Por lo que bomberos concluyeron la sofocación, procedieron al enfriamiento y control del perímetro, asegurando la completa eliminación de puntos calientes y la no propagación del fuego.

Asimismo, se confirmó que no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales en el galpón.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Ing. Ricardo De Carli

MICRA espera firmar nuevos convenios para ampliar el mantenimiento de caminos rurales

Estación Plus Crespo
Crespo11 de febrero de 2026

La entidad, constituida como asociación civil desde 2022, coordina con la Dirección Provincial de Vialidad el mantenimiento de caminos rurales mediante consorcios camineros. Actualmente interviene en tramos clave de la red productiva y aguarda la firma de nuevos convenios que permitirían ampliar la cantidad de kilómetros bajo atención.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo