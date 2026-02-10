Fuerte choque en cercanías a la rotonda de Crespo: Un lesionado

Promediando las 12:30 de este martes, la guardia de Comisaría Crespo tomó conocimiento de una colisión en Ruta Nacional 12, entre el Km. 401 y 402.

El Segundo Jefe, Of. Ppal. Gonzalo Salva, indicó a Estación Plus Crespo: "Con premura llegó una dotación, constatando el impacto entre un automóvil Toyota Corolla, conducido por un ciudadano de 36 años, radicado en Campana -provincia de Buenos Aires-; y una moto Honda Titán, guiada por un joven de 18 años, oriundo de Seguí".

El funcionario confirmó daños materiales en ambas unidades intervinientes, por razones a determinar y agregó: "El motociclista fue derivado a la guardia de un centro asistencial privado de Crespo, donde se le brindó asistencia, determinando el galeno de la repartición que sufrió lesiones leves; más precisamente golpes y escoriaciones a nivel de la cadera, mano y rostro".

Asimismo, el subjefe local apuntó que "en el lugar, se procedió a la retención del motovehículo, por verificarse la falta de documentación de propiedad y aval legal de conducción".