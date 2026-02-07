Comienza el triduo en preparación a la fiesta patronal de la Virgen de Lourdes en Boca del Tigre

Según se informó a Estación Plus Crespo, el rezo del triduo se realizará a la hora 20 en la capilla, los días 8, 9 y 10 de febrero, como antesala a la celebración central.

Desde la organización reiteraron la invitación a los fieles a participar de estas jornadas de oración, que tienen como objetivo preparar espiritualmente a la comunidad para la festividad patronal.

La fiesta patronal de la Virgen de Lourdes se celebrará el 11 de febrero, con una misa central prevista para las 20.30. En el marco de la celebración, se llevará a cabo una procesión con antorchas y la tradicional bendición de agua, uno de los momentos más significativos de la festividad.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y a los vecinos de la zona, quienes cada año acompañan esta celebración religiosa en la Capilla de Lourdes de Boca del Tigre.