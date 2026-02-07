Plus en Vivo

Recuperan kits de herramientas sustraídas a un taller mecánico

La Policía llegó hasta la vivienda del sospechado y un padre tuvo una actitud que acompañó la posibilidad de esclarecimiento.

Crespo07 de febrero de 2026
Un reciente hecho delictivo fue resuelto por uniformados de la policía local, que avanzó en una hipótesis certera. Al respecto, el Crio. Ppal. Daniel Roldán reveló a Estación Plus Crespo: "Nuestra Oficina de Sumarios recepcionó una denuncia a una mujer de 45 años, radicada en Barrio San José, desde donde persona/s desconocida/s habría/n sustraído dos kits de herramientas, torque macho y angular".

Sobre las circunstancias, el funcionario apuntó que "la faltante se habría producido entre las 20:00 de este viernes y las 12:30 de este mediodía de sábado, advirtiendo la propietaria del taller mecánico que el acceso se concretó por un tejido delimitante".

El Área de Investigaciones de la dependencia inició rápidas averiguaciones, pudiendo Roldán detallar: "La colecta y chequeo de registros fílmicos de la zona, que permitieron individualizar al presunto autor".

"Habiéndose establecido la identidad del sospechado, una comisión se hizo presente en el domicilio del crespense, ocasión en la que se mantuvo una entrevista con el progenitor del buscado. El hombre al tomar conocimiento de las averiguaciones, hizo saber que su hijo había ingresado a la vivienda elementos similares, desconociendo la procedencia y decidiendo hacer entrega voluntaria de los efectos, para evitar complicaciones judiciales", dijo el Jefe de Comisaría. Los kits son coincidentes a los denunciados, teniendo un importante valor de mercado.

Por disposición de la Fiscalía en turno, "los kits completos fueron secuestrados y se encuentran a resguardo en la dependencia, hasta su oportuna restitución", afirmó quien se encuentra a cargo de la seguridad de la ciudad.

