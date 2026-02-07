Recuperan kits de herramientas sustraídas a un taller mecánico

Comienza el triduo en preparación a la fiesta patronal de la Virgen de Lourdes en Boca del Tigre
La comunidad de Boca del Tigre iniciará este fin de semana el triduo en preparación a la fiesta patronal de la Capilla Virgen de Lourdes.
La Policía llegó hasta la vivienda del sospechado y un padre tuvo una actitud que acompañó la posibilidad de esclarecimiento.
Un reciente hecho delictivo fue resuelto por uniformados de la policía local, que avanzó en una hipótesis certera. Al respecto, el Crio. Ppal. Daniel Roldán reveló a Estación Plus Crespo: "Nuestra Oficina de Sumarios recepcionó una denuncia a una mujer de 45 años, radicada en Barrio San José, desde donde persona/s desconocida/s habría/n sustraído dos kits de herramientas, torque macho y angular".
Sobre las circunstancias, el funcionario apuntó que "la faltante se habría producido entre las 20:00 de este viernes y las 12:30 de este mediodía de sábado, advirtiendo la propietaria del taller mecánico que el acceso se concretó por un tejido delimitante".
El Área de Investigaciones de la dependencia inició rápidas averiguaciones, pudiendo Roldán detallar: "La colecta y chequeo de registros fílmicos de la zona, que permitieron individualizar al presunto autor".
"Habiéndose establecido la identidad del sospechado, una comisión se hizo presente en el domicilio del crespense, ocasión en la que se mantuvo una entrevista con el progenitor del buscado. El hombre al tomar conocimiento de las averiguaciones, hizo saber que su hijo había ingresado a la vivienda elementos similares, desconociendo la procedencia y decidiendo hacer entrega voluntaria de los efectos, para evitar complicaciones judiciales", dijo el Jefe de Comisaría. Los kits son coincidentes a los denunciados, teniendo un importante valor de mercado.
Por disposición de la Fiscalía en turno, "los kits completos fueron secuestrados y se encuentran a resguardo en la dependencia, hasta su oportuna restitución", afirmó quien se encuentra a cargo de la seguridad de la ciudad.
Este fin de semana, la ciudad de Crespo recibirá la visita de un contingente turístico proveniente de Estados Unidos, en el marco de un recorrido cultural vinculado a la historia y las costumbres de los Alemanes del Volga en Entre Ríos.
Comisaría Crespo pudo restituir las pertenencias, que eran indispensables para que el damnificado retorne a su hogar, en una vecina provincia.
Esa ciudad chubutense permanece en alerta y riesgo. "Está todo quemado, todo prendido fuego", relató con pesar el bombero voluntario. Desde la mañana y hasta el atardecer, realizan labores a destajo.
Ante los incendios que afectan a la provincia de Chubut, Cáritas Argentina activó una campaña solidaria para canalizar ayuda directa a las comunidades damnificadas. Desde la Parroquia San José de Crespo, Valeria Silvero explicó cómo funciona el sistema de donaciones, basado en transferencias que permiten una asistencia rápida, transparente y acorde a las necesidades reales de los afectados.
El domingo 1 de febrero, en el Colegio Cristo Rey de la ciudad de Esperanza, se desarrolló una ceremonia cargada de emoción y recogimiento, en la que se celebraron los 65 años de vida consagrada de las hermanas Adela Kippes y Ana Felisa Schönfeld, integrantes de la congregación Siervas del Espíritu Santo.
La decisión es momentánea y preventiva después de que realizaran controles de calidad del agua.
Un espectáculo único e integral de 90 minutos de duración, que ha recorrido gran parte de la provincia de Entre Ríos.
Nunca llegó a destino y su entorno perdió todo contacto. Asimismo, un turista habría encontrado su celular, tirado a la vera de Ruta 12. Testimonios que acrecientan incertidumbre.