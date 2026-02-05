Crespense integra la Brigada Entrerriana que ataca el fuego subterráneo y focos secundarios en Cholila -VIDEO

"Recientes lluvias en la Cordillera trajeron un alivio fugaz a los terribles incendios que azotan a la provincia de Chubut, pero no lograron frenar el avance del fuego. Las precipitaciones registradas no superaron los 8 milímetros, por lo que la labor de los brigadistas es intensa en diferentes puntos.

El crespense Sebastián Roth, integra la Brigada Ambiental de la provincia de Entre Ríos, que el sábado último viajó en colaboración hacia la Patagonia, conforme la coordinación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE). En diálogo con Estación Plus Crespo, relató las primeras impresiones de su experiencia: "Está todo quemado, todo prendido fuego. Se está intentando apagar y lo estamos dando todo. Se trabaja por cuadrillas, se entra a las 8:00 y salimos a las 19:00, que es la hora que empieza a oscurecer acá. Antes de que caiga la noche, se suspende hasta el día siguiente. Ahí se descansa y durante el día, se come cuando se puede, en algún intervalo".

Fuego subterráneo y focos secundarios es lo que predomina en Cholila, sobre lo cual el brigadista acotó: "Por las características de situación en esta zona, principalmente hacemos una línea de control al borde de lo quemado, como para que las llamas lleguen hasta ahí y se frene su avance. Es una tarea donde el tiempo apremia, hay que avanzar lo más rápido posible".

"Somos unos 110 brigadistas", referenció Roth para dimensionar la fuerte intervención y agregó: "En las cuadrillas hay zapadores de Rosario, brigadistas de Córdoba, Chubut y otros lugares más, tanto del mismo sur argentino como los que hemos llegado desde otras regiones. Se realiza trabajo aéreo con helicópteros, aviones hidrantes, técnicas a campo, todos con el mismo fin".

Sebastián Roth anticipó: "Estaremos 10 días", en alusión a la permanencia de este primer equipo de entrerrianos. Asimismo, anheló que "el clima acompañe los esfuerzos que se están haciendo".