Crespense integra la Brigada Entrerriana que ataca el fuego subterráneo y focos secundarios en Cholila -VIDEO

Recuperan elementos sustraídos del interior de un automóvil
Comisaría Crespo pudo restituir las pertenencias, que eran indispensables para que el damnificado retorne a su hogar, en una vecina provincia.
Esa ciudad chubutense permanece en alerta y riesgo. "Está todo quemado, todo prendido fuego", relató con pesar el bombero voluntario. Desde la mañana y hasta el atardecer, realizan labores a destajo.Crespo05 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
"Recientes lluvias en la Cordillera trajeron un alivio fugaz a los terribles incendios que azotan a la provincia de Chubut, pero no lograron frenar el avance del fuego. Las precipitaciones registradas no superaron los 8 milímetros, por lo que la labor de los brigadistas es intensa en diferentes puntos.
El crespense Sebastián Roth, integra la Brigada Ambiental de la provincia de Entre Ríos, que el sábado último viajó en colaboración hacia la Patagonia, conforme la coordinación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE). En diálogo con Estación Plus Crespo, relató las primeras impresiones de su experiencia: "Está todo quemado, todo prendido fuego. Se está intentando apagar y lo estamos dando todo. Se trabaja por cuadrillas, se entra a las 8:00 y salimos a las 19:00, que es la hora que empieza a oscurecer acá. Antes de que caiga la noche, se suspende hasta el día siguiente. Ahí se descansa y durante el día, se come cuando se puede, en algún intervalo".
Fuego subterráneo y focos secundarios es lo que predomina en Cholila, sobre lo cual el brigadista acotó: "Por las características de situación en esta zona, principalmente hacemos una línea de control al borde de lo quemado, como para que las llamas lleguen hasta ahí y se frene su avance. Es una tarea donde el tiempo apremia, hay que avanzar lo más rápido posible".
"Somos unos 110 brigadistas", referenció Roth para dimensionar la fuerte intervención y agregó: "En las cuadrillas hay zapadores de Rosario, brigadistas de Córdoba, Chubut y otros lugares más, tanto del mismo sur argentino como los que hemos llegado desde otras regiones. Se realiza trabajo aéreo con helicópteros, aviones hidrantes, técnicas a campo, todos con el mismo fin".
Sebastián Roth anticipó: "Estaremos 10 días", en alusión a la permanencia de este primer equipo de entrerrianos. Asimismo, anheló que "el clima acompañe los esfuerzos que se están haciendo".
Ante los incendios que afectan a la provincia de Chubut, Cáritas Argentina activó una campaña solidaria para canalizar ayuda directa a las comunidades damnificadas. Desde la Parroquia San José de Crespo, Valeria Silvero explicó cómo funciona el sistema de donaciones, basado en transferencias que permiten una asistencia rápida, transparente y acorde a las necesidades reales de los afectados.
El domingo 1 de febrero, en el Colegio Cristo Rey de la ciudad de Esperanza, se desarrolló una ceremonia cargada de emoción y recogimiento, en la que se celebraron los 65 años de vida consagrada de las hermanas Adela Kippes y Ana Felisa Schönfeld, integrantes de la congregación Siervas del Espíritu Santo.
Unidades que son encontradas con sendas irregularidades, son retiradas de la circulación pública. Se controlaron motos y autos.
La Policía llegó hasta una morada ubicada sobre Ruta Nacional 131, después que vecinos alertaran de una situación violenta.
En una causa por comercio de estupefaciente, se le impuso una pena bajo esa modalidad. Comisaría Crespo logró una pronta aprehensión.
Unidades que son encontradas con sendas irregularidades, son retiradas de la circulación pública. Se controlaron motos y autos.
El hallazgo de un auto en llamas y poco después, restos compatibles de una persona en el interior del rodado, desataron una profunda investigación.
Un fallecido fue el saldo de un choque entre dos camiones y automóvil sobre el kilómetro 75 de la Ruta Provincial 6, minutos antes de las 7 de este jueves.
Una pérdida de gas en la cocina generó una explosión en una vivienda. Una mujer de 80 años quedó entre los escombros y fue rescatada por los vecinos.