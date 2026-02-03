De Crespo a Alcaidía, por Desobediencia Judicial

Promediando las 23:00 de este sábado, la guardia de la dependencia recibió un llamado que alertaba de que en un domicilio ubicado a la vera de Ruta Nacional 131, se estaba produciendo una fuerte discusión familiar.

Con la premura del caso, una dotación acudió a la finca, pudiendo advertir desde el exterior que se oían gritos de discusión. Se precisó a Estación Plus Crespo, que a instancias de mantener una entrevista con los moradores, se corroboró que se hallaba en el interior la ex pareja de la señora, quien presenta medidas restrictivas vigentes.

Desde la Unidad Fiscal de Género y Abuso Sexual en turno, a cargo del Dr. Franco Bongiovanni, se dispuso la aprehensión y el traslado del ciudadano a Alcaidía de Tribunales, lo cual fue cumplimentado por una dotación de Comisaría Crespo.

El sujeto quedó alojado, tras su paso por la Oficina de Antecedentes Personales y la correspondiente examinación del galeno, supeditado a los actuados por Desobediencia Judicial en Flagrancia.