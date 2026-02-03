De Crespo a Alcaidía, por Desobediencia Judicial

Un joven volvió a quebrar el arresto domiciliario y fue capturado
En una causa por comercio de estupefaciente, se le impuso una pena bajo esa modalidad. Comisaría Crespo logró una pronta aprehensión.
La Policía llegó hasta una morada ubicada sobre Ruta Nacional 131, después que vecinos alertaran de una situación violenta.Crespo03 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
Promediando las 23:00 de este sábado, la guardia de la dependencia recibió un llamado que alertaba de que en un domicilio ubicado a la vera de Ruta Nacional 131, se estaba produciendo una fuerte discusión familiar.
Con la premura del caso, una dotación acudió a la finca, pudiendo advertir desde el exterior que se oían gritos de discusión. Se precisó a Estación Plus Crespo, que a instancias de mantener una entrevista con los moradores, se corroboró que se hallaba en el interior la ex pareja de la señora, quien presenta medidas restrictivas vigentes.
Desde la Unidad Fiscal de Género y Abuso Sexual en turno, a cargo del Dr. Franco Bongiovanni, se dispuso la aprehensión y el traslado del ciudadano a Alcaidía de Tribunales, lo cual fue cumplimentado por una dotación de Comisaría Crespo.
El sujeto quedó alojado, tras su paso por la Oficina de Antecedentes Personales y la correspondiente examinación del galeno, supeditado a los actuados por Desobediencia Judicial en Flagrancia.
En una causa por comercio de estupefaciente, se le impuso una pena bajo esa modalidad. Comisaría Crespo logró una pronta aprehensión.
Ocurrió sobre Los Constituyentes, a la altura del puente que comunica con calle Urquiza. Hubo derivación a la guardia médica. Lesiones y retenciones.
Este martes 3 de febrero se conmemora a San Blas, santo patrono de las afecciones de la garganta, y como es tradición en la Iglesia Católica se llevará a cabo la bendición de las gargantas en las parroquias de la ciudad de Crespo.
Cada parte asume un compromiso específico para la continuidad del funcionamiento del servicio de emergencias de Crespo. Este 2 de febrero se dieron a conocer las características de la nueva etapa.
Al comercio crespense le robaron más de 120 millones de pesos de la cuenta bancaria.
La ciudad de Crespo y toda la región ya viven la previa de la 14ª Fiesta Provincial del Pollo, que se realizará este sábado 31 de enero en las instalaciones del Club Atlético Sarmiento. Desde la institución confirmaron que los preparativos están en su etapa final y que la expectativa es muy alta, tanto por la convocatoria como por el acompañamiento de un clima favorable.
Al comercio crespense le robaron más de 120 millones de pesos de la cuenta bancaria.
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) informó que durante el mes de enero de 2026 los remates de hacienda en pie realizados en las rurales entrerrianas registraron un incremento mensual promedio del 10,17 %, reflejando una plaza firme, sostenida y con una demanda activa en la mayoría de las categorías.
Cada parte asume un compromiso específico para la continuidad del funcionamiento del servicio de emergencias de Crespo. Este 2 de febrero se dieron a conocer las características de la nueva etapa.
Este martes 3 de febrero se conmemora a San Blas, santo patrono de las afecciones de la garganta, y como es tradición en la Iglesia Católica se llevará a cabo la bendición de las gargantas en las parroquias de la ciudad de Crespo.
Ocurrió sobre Los Constituyentes, a la altura del puente que comunica con calle Urquiza. Hubo derivación a la guardia médica. Lesiones y retenciones.