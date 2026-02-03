Plus en Vivo

De Crespo a Alcaidía, por Desobediencia Judicial

La Policía llegó hasta una morada ubicada sobre Ruta Nacional 131, después que vecinos alertaran de una situación violenta.

Crespo03 de febrero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2026-02-03 at 11.19.26

Promediando las 23:00 de este sábado, la guardia de la dependencia recibió un llamado que alertaba de que en un domicilio ubicado a la vera de Ruta Nacional 131, se estaba produciendo una fuerte discusión familiar.

Con la premura del caso, una dotación acudió a la finca, pudiendo advertir desde el exterior que se oían gritos de discusión. Se precisó a Estación Plus Crespo, que a instancias de mantener una entrevista con los moradores, se corroboró que se hallaba en el interior la ex pareja de la señora, quien presenta medidas restrictivas vigentes. 

Desde la Unidad Fiscal de Género y Abuso Sexual en turno, a cargo del Dr. Franco Bongiovanni, se dispuso la aprehensión y el traslado del ciudadano a Alcaidía de Tribunales, lo cual fue cumplimentado por una dotación de Comisaría Crespo.

El sujeto quedó alojado, tras su paso por la Oficina de Antecedentes Personales y la correspondiente examinación del galeno, supeditado a los actuados por Desobediencia Judicial en Flagrancia.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Fiesta provincial del pollo 2023

Este sábado, Crespo será escenario de la 14ª Fiesta Provincial del Pollo

Estación Plus Crespo
Crespo30 de enero de 2026

La ciudad de Crespo y toda la región ya viven la previa de la 14ª Fiesta Provincial del Pollo, que se realizará este sábado 31 de enero en las instalaciones del Club Atlético Sarmiento. Desde la institución confirmaron que los preparativos están en su etapa final y que la expectativa es muy alta, tanto por la convocatoria como por el acompañamiento de un clima favorable.

Más visto hoy en Estación Plus
hacienda

Hacienda en pie: enero cerró con un incremento promedio del 10,17% en los remates

Estación Plus Crespo
Entre Ríos02 de febrero de 2026

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) informó que durante el mes de enero de 2026 los remates de hacienda en pie realizados en las rurales entrerrianas registraron un incremento mensual promedio del 10,17 %, reflejando una plaza firme, sostenida y con una demanda activa en la mayoría de las categorías.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo