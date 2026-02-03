Plus en Vivo

Un joven volvió a quebrar el arresto domiciliario y fue capturado

En una causa por comercio de estupefaciente, se le impuso una pena bajo esa modalidad. Comisaría Crespo logró una pronta aprehensión.

Crespo03 de febrero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2026-02-03 at 10.50.49

Un ciudadano crespense fue puesto a disposición de la justicia este fin de semana, después que por segunda vez, incumpliera la resolución que restringe su libertad. 

"En la mañana del sábado, personal que se encontraba a cargo del Segundo Jefe, Gonzalo Salva, llevó adelante el control periódico que se efectúa sobre personas con arresto domiciliario, ocasión en la que al constituirse en una vivienda del Complejo Habitacional 51 Viviendas, se detectó que el ciudadano había abandonado el inmueble", explicó el Jefe de la dependencia, Crio. Ppal. Daniel Roldán a Estación Plus Crespo.

El despliegue policial para lograr la localización, arrojó resultados satisfactorios: "Poco antes del mediodía, fue interceptado el sujeto de 24 años buscado, siendo la circunstancia informada a la Fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dra. Mercedes Nin, quien ordenó la detención y traslado a Alcaidía de Paraná, previo paso por la Oficina de Antecedentes Personales y el Médico Policial", confirmó el funcionario.

Tras cumplirse las diligencias de rigor, el sujeto quedó alojado en forma temporaria, retornando a Crespo en el transcurso del fin de semana. Fue conminado a continuar bajo prisión domiciliaria en esta localidad.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Fiesta provincial del pollo 2023

Este sábado, Crespo será escenario de la 14ª Fiesta Provincial del Pollo

Estación Plus Crespo
Crespo30 de enero de 2026

La ciudad de Crespo y toda la región ya viven la previa de la 14ª Fiesta Provincial del Pollo, que se realizará este sábado 31 de enero en las instalaciones del Club Atlético Sarmiento. Desde la institución confirmaron que los preparativos están en su etapa final y que la expectativa es muy alta, tanto por la convocatoria como por el acompañamiento de un clima favorable.

Más visto hoy en Estación Plus
hacienda

Hacienda en pie: enero cerró con un incremento promedio del 10,17% en los remates

Estación Plus Crespo
Entre Ríos02 de febrero de 2026

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) informó que durante el mes de enero de 2026 los remates de hacienda en pie realizados en las rurales entrerrianas registraron un incremento mensual promedio del 10,17 %, reflejando una plaza firme, sostenida y con una demanda activa en la mayoría de las categorías.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo