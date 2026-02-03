Un joven volvió a quebrar el arresto domiciliario y fue capturado

De Crespo a Alcaidía, por Desobediencia Judicial
La Policía llegó hasta una morada ubicada sobre Ruta Nacional 131, después que vecinos alertaran de una situación violenta.
En una causa por comercio de estupefaciente, se le impuso una pena bajo esa modalidad. Comisaría Crespo logró una pronta aprehensión.Crespo03 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
Un ciudadano crespense fue puesto a disposición de la justicia este fin de semana, después que por segunda vez, incumpliera la resolución que restringe su libertad.
"En la mañana del sábado, personal que se encontraba a cargo del Segundo Jefe, Gonzalo Salva, llevó adelante el control periódico que se efectúa sobre personas con arresto domiciliario, ocasión en la que al constituirse en una vivienda del Complejo Habitacional 51 Viviendas, se detectó que el ciudadano había abandonado el inmueble", explicó el Jefe de la dependencia, Crio. Ppal. Daniel Roldán a Estación Plus Crespo.
El despliegue policial para lograr la localización, arrojó resultados satisfactorios: "Poco antes del mediodía, fue interceptado el sujeto de 24 años buscado, siendo la circunstancia informada a la Fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dra. Mercedes Nin, quien ordenó la detención y traslado a Alcaidía de Paraná, previo paso por la Oficina de Antecedentes Personales y el Médico Policial", confirmó el funcionario.
Tras cumplirse las diligencias de rigor, el sujeto quedó alojado en forma temporaria, retornando a Crespo en el transcurso del fin de semana. Fue conminado a continuar bajo prisión domiciliaria en esta localidad.
