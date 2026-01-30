Este sábado, Crespo será escenario de la 14ª Fiesta Provincial del Pollo

En diálogo con Estación Plus Crespo, el presidente del club, Jorge Schwindt, brindó detalles sobre la organización y el crecimiento sostenido que viene teniendo el evento. “Estamos a pleno con las tareas. El jueves se empezó a armar el escenario y ya están trabajando. Esta semana estamos todos los días en el club preparando todo para el evento. Tenemos mucha expectativa y estamos favorecidos por un clima inmejorable que va a acompañar”, señaló.

Jorge Schwindt

Actividades desde la mañana y apertura nocturna

Schwindt explicó que la fiesta comenzará ya desde horas tempranas del sábado. Durante la mañana se llevará adelante la venta de pollo asado, organizada por la Comisión Central. El valor es de 19.000 pesos, con reservas abiertas hasta el viernes 30, y el retiro se realizará al mediodía en el club.

Por la noche, el predio abrirá sus puertas a partir de las 20:00, horario desde el cual el público podrá ingresar y comenzar a disfrutar de las propuestas gastronómicas y del paseo de artesanos. En cuanto a las condiciones de ingreso, el dirigente precisó que se permite llevar sillones para mayor comodidad, aunque no está permitido el ingreso con conservadoras ni comida. “Tratamos de poner una entrada lo más económica posible y la idea es que la gente consuma en la cantina del club”, explicó.

La entrada general tendrá un valor de 15.000 pesos en puerta, mientras que la anticipada, disponible hasta el viernes a las 20:00 en el club, cuesta 12.000 pesos. Los menores de 16 años ingresan sin cargo.

Gastronomía, artesanos y paseo comercial

Dentro del predio, el público se encontrará con un amplio abanico de propuestas. Habrá un importante paseo de artesanos, stands de distintos productos y una cantina con variadas opciones gastronómicas. “Vamos a ofrecer pollo con pan, choripanes, pizzas, papas fritas, cosas dulces y bebida bien fría durante toda la noche”, detalló Schwindt.

La comida estará disponible desde las 20:00, permitiendo que quienes asistan temprano puedan cenar antes del inicio de los espectáculos musicales, previstos aproximadamente para las 21:30.

Convocatoria récord de artesanos

Uno de los puntos destacados de esta edición es la gran cantidad de artesanos interesados en participar. Según indicó el presidente del club, la convocatoria superó ampliamente la capacidad del predio. “Lamentablemente tuvimos que dejar a más de la mitad afuera por una cuestión de espacio. Esta fiesta va creciendo y cada vez se anota más gente. La cancha ya nos queda chica para lo que es la fiesta”, reconoció.

Schwindt señaló que había más de cien artesanos inscriptos, lo que refleja el crecimiento y la proyección provincial del evento.

Cartelera artística y atractivos para toda la familia

La 14ª Fiesta Provincial del Pollo contará con una nutrida cartelera artística, integrada por Maravillas Alemanas, Grupo Tentación, Humberto y los Amantes, La Contra y el Brujo Ezequiel, conformando una propuesta musical variada y de alcance regional.

Además, habrá atractivos pensados especialmente para los más chicos, como peloteros, un stand de helados y, por primera vez, la presencia de un stand de una agencia de autos, una novedad para esta edición.

Presentación provincial y esfuerzo organizativo

La fiesta fue presentada días atrás en Crespo y este viernes 30 por la mañana se realizará su presentación oficial en la ciudad de Paraná, a nivel provincial. “La fiesta va creciendo año a año. Estamos contentos, con buena expectativa, más aún porque el tiempo acompaña”, afirmó Schwindt.

El dirigente también remarcó el esfuerzo que implica sostener y ampliar el evento. “Se pone cada vez más difícil por el crecimiento y por los costos. Traer artistas cada vez más populares implica un enorme esfuerzo para los organizadores”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el trabajo de una gran cantidad de colaboradores del club. “Es una legión de gente que deja horas de descanso familiar para involucrarse en la organización. Es una fiesta del club para el crecimiento del club, para todas las disciplinas. Por eso siempre pedimos que se acompañe, porque es una fiesta que deja recursos para seguir creciendo”, concluyó.

Relacionada: