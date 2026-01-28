Marcelo Orlando Pagliaruzza

Marcelo Orlando PagliaruzzaNecrológicas28 de enero de 2026Estación Plus Crespo
Falleció el día 28 de enero a la edad de 86 años.
Sus restos son velados en sala "B" de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 29 de enero a las 9:30 hs en el Cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Dr. Soñez 1379 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.
