Marcelo Orlando Pagliaruzza

Salvataje animal en La Picada: Rescatan a 6 equinos mientras investigan caso de Maltrato Animal Estación Plus Crespo Policiales/Judiciales 29 de enero de 2026 Cautelando a media docena de semovientes, la Justicia entrerriana ordenó ponerlos a resguardo en una Fundación afín, interrumpiendo así los estados de desmejoramiento y crítica situación de supervivencia. -IMÁGENES SENSIBLES-