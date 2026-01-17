Plus en Vivo

Agustín Pedro Roskopf

Necrológicas17 de enero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Falleció el día 17 de enero a la edad de 67 años.

Sus restos son velados en sala de Aldea María Luisa y serán inhumados el día 18 de enero a las 11:00 hs. en el cementerio de Aldea María Luisa.

Hogar de duelo: Ejido Aldea María Luisa

Atención Empresa Fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
Schneider Fabio

La visión de un tambero entrerriano sobre el presente y futuro de la lechería

Estación Plus Crespo
Crespo16 de enero de 2026

Con un clima que acompaña y niveles de producción sostenidos, los productores lecheros atraviesan un escenario de precios ajustados y rentabilidad limitada. Un productor de la zona analizó la situación actual del tambo, el rol de la industria, el precio que recibe el productor y las perspectivas en un mercado sin restricciones para la exportación.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo