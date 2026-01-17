Agustín Pedro Roskopf

Más visto hoy en Estación Plus

Un estudio del Conicet revela cuáles son los Departamentos de Entre Ríos con más tierras en manos extranjeras Entre Ríos 15 de enero de 2026 El Observatorio de Tierras, integrado por investigadoras/es del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), presentó un mapa interactivo que revela el alcance de la extranjerización de la tierra en Argentina.

La visión de un tambero entrerriano sobre el presente y futuro de la lechería Estación Plus Crespo Crespo 16 de enero de 2026 Con un clima que acompaña y niveles de producción sostenidos, los productores lecheros atraviesan un escenario de precios ajustados y rentabilidad limitada. Un productor de la zona analizó la situación actual del tambo, el rol de la industria, el precio que recibe el productor y las perspectivas en un mercado sin restricciones para la exportación.

Denunciado por Abuso Sexual fue atacado por familiares de la víctima y detenido Estación Plus Crespo Crespo 16 de enero de 2026 El delicado hecho y la posterior agresión en represalia, ocurrieron durante la madrugada, en un domicilio de Crespo. La Policía puso fin a los incidentes, canalizando los episodios hacia la Justicia.