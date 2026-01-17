Agustín Pedro Roskopf

Agustín Pedro RoskopfNecrológicas17 de enero de 2026Estación Plus Crespo
Falleció el día 17 de enero a la edad de 67 años.
Sus restos son velados en sala de Aldea María Luisa y serán inhumados el día 18 de enero a las 11:00 hs. en el cementerio de Aldea María Luisa.
Hogar de duelo: Ejido Aldea María Luisa
Atención Empresa Fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Un estudio del Conicet revela cuáles son los Departamentos de Entre Ríos con más tierras en manos extranjerasEntre Ríos15 de enero de 2026
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadoras/es del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), presentó un mapa interactivo que revela el alcance de la extranjerización de la tierra en Argentina.
La visión de un tambero entrerriano sobre el presente y futuro de la lechería
Con un clima que acompaña y niveles de producción sostenidos, los productores lecheros atraviesan un escenario de precios ajustados y rentabilidad limitada. Un productor de la zona analizó la situación actual del tambo, el rol de la industria, el precio que recibe el productor y las perspectivas en un mercado sin restricciones para la exportación.
Denunciado por Abuso Sexual fue atacado por familiares de la víctima y detenido
El delicado hecho y la posterior agresión en represalia, ocurrieron durante la madrugada, en un domicilio de Crespo. La Policía puso fin a los incidentes, canalizando los episodios hacia la Justicia.
Paraná Campaña: Un auto ardió en llamas después de un choquePoliciales/Judiciales18 de enero de 2026
El impacto fue frontal, sobre la Ruta 12. Un conductor debió ser trasladado al hospital más cercano, en Cerrito.