Ofelia Catalina Schneider de Weber

Falleció el 8 de enero, a la edad de 81 años.

Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala A-, y serán inhumados el 9 de enero a las 18:30, en el cementerio de Colonia Merou; previo acto religioso en la sala a las 17:30.

Hogar de duelo: Dr. Minguillon 1854 - Crespo.

Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.