Ofelia Catalina Schneider de Weber

Ofelia Catalina Schneider de WeberNecrológicas08 de enero de 2026Estación Plus Crespo
Falleció el 8 de enero, a la edad de 81 años.
Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala A-, y serán inhumados el 9 de enero a las 18:30, en el cementerio de Colonia Merou; previo acto religioso en la sala a las 17:30.
Hogar de duelo: Dr. Minguillon 1854 - Crespo.
Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Delia Dora Dreuth Vda. de Knaus
Jorge Jacobo Juan Marxsen
María Esperanza Escudero Vda. de Roman
Ricardo Juan Dieser
Gustavo Javier Troncozo
Malestar en afiliados a OSER por extensas demoras en Crespo
En una jornada con personal único para toda la atención de la oficina, valoraron su voluntad, pero fueron críticos con las prestaciones que pasó a brindar la delegación local a raíz de decisiones provinciales.
Javier Méndez cesará en su función como Juez de Faltas Municipal
El intendente Marcelo Cerutti fijó la fecha en que concluirá su designación para impartir justicia administrativa en el ámbito de la ciudad.
Agresión y detención en Barrio San Lorenzo
Un ciudadano fue trasladado a Alcaidía de Tribunales, tras un incidente en la vía pública.
“Con el cordón umbilical y bolsas encima”: una policía encontró a una bebé en un cesto de basuraPoliciales/Judiciales08 de enero de 2026
Se trata de una recién nacida prematura que fue hallada en la basura.
Una autora crespense presenta “Solo Humanos”, su primer libro de cuentos
Milagros Bernat, licenciada en Psicopedagogía y en Educación Especial, presentará este viernes 9 de enero su primer libro titulado Solo Humanos, una obra de cuentos dirigida a jóvenes y adultos.