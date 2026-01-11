Nemesio Ángel Schonfeld

Nemesio Ángel SchonfeldNecrológicas11 de enero de 2026Estación Plus Crespo
Falleció el 11 de enero, a la edad de 82 años.
Sus restos son velados en salón de la Iglesia Evangélica del Rio de la Plata de Puiggari, y serán inhumados el 11 de enero a las 18:00, en el cementerio “El Reposo” de Puiggari; previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Nuestra Señora de Fátima 111 - Puiggari.
Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Julio Stremel
Delia Dora Dreuth Vda. de Knaus
Jorge Jacobo Juan Marxsen
María Esperanza Escudero Vda. de Roman
Ricardo Juan Dieser
Autodespacho de combustibles: YPF Crespo habilitó la nueva modalidad durante la noche
La Estación de Servicio YPF del Agrícola Regional Crespo comenzó a implementar el sistema de autodespacho de combustibles, una modalidad que permite a los clientes realizar la carga de manera autónoma, a través de la aplicación oficial, en un horario determinado y con beneficios económicos asociados.
Investigan a un policía por privación ilegítima de la libertad y graves lesiones a su pareja
El caso sucedió en la ciudad de Santa Elena. La víctima pudo contar lo que padeció ante fiscalía, al igual que otros allegados a la joven. Por el momento no hay detenidos.
Unión derrotó al líder Peñarol de Paraná y volvió al triunfo en la Copa Entre Ríos
Unión de Crespo logró una victoria destacada este sábado 10 de enero, al imponerse 2 a 0 frente a Peñarol de Paraná, líder de la Zona 1, en el marco de la 4ª fecha de la Copa Entre Ríos.
Un intendente y una concejal protagonizaron un confuso incidente: hubo denunciaEntre Ríos11 de enero de 2026
Autoridades de un municipio entrerriano envueltos en escándalo. Los incidentes ocurrieron en la vía pública, previo a un evento y no tardaron en viralizarse las instancias.