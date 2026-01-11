Nemesio Ángel Schonfeld

Falleció el 11 de enero, a la edad de 82 años.

Sus restos son velados en salón de la Iglesia Evangélica del Rio de la Plata de Puiggari, y serán inhumados el 11 de enero a las 18:00, en el cementerio “El Reposo” de Puiggari; previo responso en el cementerio.

Hogar de duelo: Nuestra Señora de Fátima 111 - Puiggari.

Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.