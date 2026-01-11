Plus en Vivo

Nemesio Ángel Schonfeld

Necrológicas11 de enero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Falleció el 11 de enero, a la edad de 82 años.

Sus restos son velados en salón de la Iglesia Evangélica del Rio de la Plata de Puiggari, y serán inhumados el 11 de enero a las 18:00, en el cementerio “El Reposo” de Puiggari; previo responso en el cementerio.

Hogar de duelo: Nuestra Señora de Fátima 111 - Puiggari.

Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo