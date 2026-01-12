El Club Sarmiento afina los últimos detalles para la Fiesta Provincial del Pollo 2026

A pocos días de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Pollo (31 de enero 2026), el Club Sarmiento de Crespo avanza en los últimos detalles organizativos de uno de los eventos más convocantes de la región. La celebración, que en este 2026 alcanzará su decimocuarta edición y será la tercera con carácter provincial, vuelve a posicionarse como una cita destacada del calendario festivo entrerriano.

En ese marco, Estación Plus Crespo dialogó con el presidente de la institución, Jorge Schwindt, quien brindó precisiones sobre el estado de los preparativos, la venta de entradas y la propuesta integral de la fiesta.

Schwindt confirmó que la organización se encuentra en la etapa final y que en los próximos días comenzará la venta de entradas anticipadas. “Ya estamos en los últimos detalles, y anticip{o que ya salieron las entradas anticipadas”, señaló, al tiempo que recordó que se trata de la tercera edición con rango provincial.

En cuanto a la modalidad de venta, el dirigente indicó que, por el momento, las entradas anticipadas se comercializarán exclusivamente en la secretaría del club, de lunes a viernes, en el horario de 16:30 a 20:00. El valor fue fijado en 12.000 pesos y quienes adquieran su ingreso participarán automáticamente de distintos sorteos previstos por la organización.

Respecto al desarrollo de la fiesta, Schwindt detalló que la apertura del predio está prevista para las 20:00, con la exposición de emprendedores y artesanos, mientras que el inicio de los espectáculos musicales se estima alrededor de las 21:30. A partir de allí, la propuesta artística se extenderá durante toda la noche, con cinco grupos que irán pasando por el escenario: Maravillas Alemanas, Grupo Tentación, Humberto y los Amantes, La Contra y El Brujo Ezequiel. Según las previsiones, el baile podría prolongarse hasta la madrugada, siempre que las condiciones generales, especialmente el clima, acompañen.

La oferta gastronómica volverá a ser uno de los principales atractivos de la fiesta. El presidente del club adelantó que se podrá disfrutar de pollo con pan, choripanes, pizzas, papas fritas, bebidas frías y, posiblemente, empanadas, restando definir algunos detalles finales del menú. Además, se permitirá al público llevar sillones y mesas para mayor comodidad, más allá de las sillas que dispondrá la organización en el predio.

Otro aspecto destacado es el trabajo conjunto de las distintas subcomisiones del club. Schwindt remarcó que todas participan activamente en la organización, sin dividir tareas por disciplinas deportivas. “Trabajan todas para el club, lo que se hace es para el club”, afirmó, subrayando el carácter institucional y solidario del evento.

Con una propuesta que combina gastronomía, música en vivo y un fuerte compromiso de la comunidad deportiva, la Fiesta Provincial del Pollo del Club Sarmiento vuelve a perfilarse como una noche de encuentro, tradición y celebración para Crespo y la región.