78 vehículos controlados y más de 160 personas identificadas en "Operativo Campo Seguro" en ejido Seguí

El programa preventivo se implementó con intensidad en Ruta 32 y Ruta 35, en el acceso a Don Cristóbal II.

Policiales/Judiciales29 de enero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Esta semana, la Policía de Entre Ríos articuló la confluencia de recurso humano y material, para la realización de un nuevo "Operativo Campo Seguro", que tuvo emplazamiento en el ejido de Seguí, más precisamente en el acceso a Don Cristóbal II. La zona es abarcativa al límite de jurisdicción entre los departamentos Paraná y Nogoyá, por lo que reparticiones de ambas Brigadas y Jefaturas coordinaron la presencia. 

Estación Plus Crespo confirmó que durante varias horas, uniformados detuvieron la marcha de motos, autos, camionetas y camiones, totalizando 78 vehículos controlados y más de 160 personas identificadas. La tarea implicó el desempeño de dotaciones de Brigada Paraná, Brigada Paraná Campaña, Brigada Nogoyá, Comisaría Viale, Comisaría Seguí y el destacamento de Don Cristóbal II.

El Operativo Campo Seguro refuerza la presencia de la fuerza de seguridad en el territorio, para disuadir y eventualmente detectar la circulación de personas en condiciones de ilegalidad o con fines delictivos en la región. El control pone especial énfasis en las zonas rurales y sus pequeños poblados, como complemento del habitual intercambio colaborativo de información, para prevenir delitos y contravenciones en los ejidos.

