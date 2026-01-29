78 vehículos controlados y más de 160 personas identificadas en "Operativo Campo Seguro" en ejido Seguí

Esta semana, la Policía de Entre Ríos articuló la confluencia de recurso humano y material, para la realización de un nuevo "Operativo Campo Seguro", que tuvo emplazamiento en el ejido de Seguí, más precisamente en el acceso a Don Cristóbal II. La zona es abarcativa al límite de jurisdicción entre los departamentos Paraná y Nogoyá, por lo que reparticiones de ambas Brigadas y Jefaturas coordinaron la presencia.

Estación Plus Crespo confirmó que durante varias horas, uniformados detuvieron la marcha de motos, autos, camionetas y camiones, totalizando 78 vehículos controlados y más de 160 personas identificadas. La tarea implicó el desempeño de dotaciones de Brigada Paraná, Brigada Paraná Campaña, Brigada Nogoyá, Comisaría Viale, Comisaría Seguí y el destacamento de Don Cristóbal II.

El Operativo Campo Seguro refuerza la presencia de la fuerza de seguridad en el territorio, para disuadir y eventualmente detectar la circulación de personas en condiciones de ilegalidad o con fines delictivos en la región. El control pone especial énfasis en las zonas rurales y sus pequeños poblados, como complemento del habitual intercambio colaborativo de información, para prevenir delitos y contravenciones en los ejidos.