Casi choca un patrullero cuando conducía con 2.00 g/l de graduación alcohólica
Policiales/Judiciales19 de julio de 2026Estación Plus Crespo
Fue interceptado por la policía y el conductor terminó a pie.
En el amanecer de este domingo, un Chevrolet Onix realizó una maniobra brusca y estuvo próximo a colisionar con un móvil policial que se encontraba de recorrida, en Ituzaingó y Diamante, de la capital entrerriana.
Supo Estación Plus Crespo que el rodado fue interceptado y al identificar al conductor, los funcionarios advirtieron que presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica, por lo que le dieron intervención a personal de Tránsito Municipal de Paraná.
Los sospechas fueron corroboradas. Al efectuarle el test de alcoholemia, arrojó un resultado positivo de 2.00 gr/l en sangre. En consecuencia, los inspectores procedieron a la retención preventiva del vehículo.
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