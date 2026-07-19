Casi choca un patrullero cuando conducía con 2.00 g/l de graduación alcohólica

En el amanecer de este domingo, un Chevrolet Onix realizó una maniobra brusca y estuvo próximo a colisionar con un móvil policial que se encontraba de recorrida, en Ituzaingó y Diamante, de la capital entrerriana.

Supo Estación Plus Crespo que el rodado fue interceptado y al identificar al conductor, los funcionarios advirtieron que presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica, por lo que le dieron intervención a personal de Tránsito Municipal de Paraná.

Los sospechas fueron corroboradas. Al efectuarle el test de alcoholemia, arrojó un resultado positivo de 2.00 gr/l en sangre. En consecuencia, los inspectores procedieron a la retención preventiva del vehículo.