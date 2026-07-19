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Colisión múltiple en Ruta 12: un fallecido

Un automóvil y dos motos se vieron involucradas en un siniestro, en territorio de Paraná Campaña. Uno de los lesionados, perdió la vida momentos después, en el centro asistencial.
Policiales/Judiciales19 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Este sábado por la noche, se produjo un accidente de tránsito en uno de los accesos a San Benito, más precisamente en Ruta 12 y Dorrego, de esa localidad.

De acuerdo con las diligencias preliminares, la policía pudo conocer que "un automóvil Volkswagen Voyage circulaba por la Ruta, en sentido oeste-este, cuando una motocicleta que se desplazaba en dirección contraria, intentó sobrepasar a otro vehículo", precisaron a Estación Plus Crespo. En esas circunstancias, el motociclista habría impactado contra el automóvil, perdiendo el control del rodado y cayendo sobre la cinta asfáltica.

"Una segunda moto que circulaba detrás del auto, también en sentido oeste-este, no logró evitar embestir al conductor caído, ocasionando también la caída de su ocupante", añadieron.

motos

Ambos motociclistas fueron trasladados al Hospital, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de uno de ellos. El sobreviviente sufrió escoriaciones y se encuentra fuera de peligro.

La Fiscalía interviniente dispuso el secuestro de los tres vehículos, como así también la realización de las pericias correspondientes y el traslado del occiso a la Morgue Judicial de Oro Verde, para su correspondiente autopsia.

Desenlace fatal

"En principio, se constató que las lesiones habían sido severas, por lo que se comenzó a hacer una reanimación en el lugar y el traslado inmediato de la persona que arribó al Hospital San Martín, donde se produjo el deceso”, apuntó el Subjefe Departamental, Juan Pablo Clausich. 

El funcionario expresó sus condolencias a la familia, al dar cuenta que el fallecido fue identificado: “Tenía 38 años, oriundo de Colonia Avellaneda". En diálogo con Radio La Voz, también sostuvo que "la persona que lo embiste estaría domiciliado en Colonia Avellaneda, tiene 29 años, y también fue trasladado al Hospital San Martín. Solo se le constataron escoriaciones y traumatismos leves. Fue dado de alta”.

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