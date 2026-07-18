Siniestro trágico: Dictan prisión preventiva domiciliaria para el conductor crespense

La fatal colisión ocurrida en Paraná en la mañana de este sábado, derivó en la imposición de prisión preventiva -bajo la modalidad de arresto domiciliario-, para un ciudadano de 24 años, radicado en Crespo.

Se trata del conductor sobreviviente, quien durante las próximas semanas, deberá permanecer en su vivienda en esta ciudad - confirmó Estación Plus Crespo-, bajo estrictos y permanentes controles policiales.

La Investigación Penal Preparatoria por el supuesto delito de Homicidio Culposo Imprudente, reunirá durante el plazo que permanezca privado de libertad, los informes periciales y demás elementos de prueba requeridos por la Fiscalía del Dr. Juan Manuel Pereyra.

El joven crespense manejaba un Toyota Yaris; mientras que la víctima -de 52 años-, guiaba una moto 125 cc. El fuerte impacto se produjo en Avda. Circunvalación, pasadas las 6:00 de este sábado.