Federación Agraria Argentina reúne a productores de todo Entre Ríos en Crespo

"Crespo será sede de esta importante Asamblea que tenemos el Distrito 3 de Federación Agraria", confirmó Mariela Gallinger en declaraciones a Estación Plus Crespo. La reunión será a partir de las 10:00, en el salón de la Parroquia San José. Luego compartirán un almuerzo de camaradería y continuará la jornada por la tarde. Jornada intensa de cara al futuro más próximo.

La dirigente rural explicó que "si bien Argentina tiene 16 distritos de Federación Agraria, distribuidos en diferentes provincias; Entre Ríos es el Distrito 3, congregando un poco más de 40 instituciones -bajo las figuras de filiales, cooperativas y centros juveniles-. Representantes de todos ellos estarán este 18 de julio en la ciudad. Es un honor ser anfitriones. Somos una de las filiales con más socios -más de 100-, y eso nos posiciona para que Crespo sea considerada para hacer la reunión", afirmó.

La presidenta de la filial local referenció que "habrá variados exponentes, desde producción de arándanos, hasta citrus, arroz, árboles para papel, miel y diversas economías regionales de nuestra provincia. Obviamente, está incorporada la avicultura, el sector tambero, será un gran encuentro. Con todas las escalas -pequeños, medianos, y grandes productores-, de todos los rubros", anticipó.

Gallinger precisó que "en estas reuniones planteamos la situación de cada sector, porque no todos están bien, no todos están mal, hay diferentes coyunturas según la actividad. Hay temas transversales que nos afectan a todos, reclamos que no caducan -como el estado de los caminos-, y buscamos coordinar algunos pequeños avances. Se elabora un plan estratégico de cómo trabajar, si es necesario hacer presentaciones ante legisladores provinciales ó nacionales, antes instituciones u organismos públicos; las preocupaciones van encontrando una vía de diálogo para encontrar una solución. Siempre surgen aportes, hay propuestas, y es interesante no quedarse en la casa, en la crítica, sino actuar. En ese ejercicio estamos los productores, más que en otros años, y lo veo muy positivo a ese camino. Como Federación Agraria tenemos que interactuar, tener un diagnóstico certero, saber dónde estamos parados, para ver qué proyección de crecimiento tenemos todavía. Para los productores, tener esa representación de la Federación Agraria suma mucho, porque no es lo mismo hacer una gestión de manera individual que hacer una gestión a través de una institución".

"La infraestructura, la carga impositiva y las leyes laborales", son temas comunes a todos los sectores productivos de Entre Ríos, afirmó Mariela Gallinger y continuó: "A veces el consumidor encuentra un producto caro en la góndola, pero sin acusar a nadie, tenemos que encontrar la manera de bajar la brecha entre quien produce y quien compra en el mercado". En otra línea de pensamiento, agregó: "Todos queremos dar trabajo, pero tiene que haber una mejora en la ley, para que el empleador pueda tener mayor dominio, y aumente su cupo de empleados. Y sobre el aspecto impositivo, todos sabemos que anuncian bajar los impuestos, pero estamos con un alto costo impositivo -comparativamente con otros países-. Es tremenda nuestra presión fiscal".

"Pensamos que el documento que se elabore, servirá para que nuestros directores, autoridades, tengan un fundamento y un respaldo delante de los funcionarios. Queremos que lleven 'esto es lo que la gente necesita, a ver qué podemos lograr'.