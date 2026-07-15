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Bici-peregrinos hicieron su paso por Crespo

Devotos de la Virgen Nuestra Señora del Carmen también manifiestan su fe en dos ruedas, rumbo a Nogoyá. 
Crespo15 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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En la mañana de este miércoles, un nutrido grupo de ciclistas atravesó la ciudad, rumbo a Nogoyá, pudo confirmar Estación Plus Crespo. Tienen la misma consigna que los tradicionales peregrinos que ya hicieron paso por Crespo, pero manifiestan su fe sobre bicicletas.

Sirenas del patrullero que encabeza la delegación alertaron a los vecinos, quienes al paso les expresaron su aliento y acompañamiento. El objetivo es llegar a la celebración de la Fiesta Patronal de Nogoyá.

peregrinos Parana NogoyaLa fe que mueve kilómetros: historias de agradecimiento y esperanza en la peregrinación Paraná-Nogoyá

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