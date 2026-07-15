Bici-peregrinos hicieron su paso por Crespo

En la mañana de este miércoles, un nutrido grupo de ciclistas atravesó la ciudad, rumbo a Nogoyá, pudo confirmar Estación Plus Crespo. Tienen la misma consigna que los tradicionales peregrinos que ya hicieron paso por Crespo, pero manifiestan su fe sobre bicicletas.

Sirenas del patrullero que encabeza la delegación alertaron a los vecinos, quienes al paso les expresaron su aliento y acompañamiento. El objetivo es llegar a la celebración de la Fiesta Patronal de Nogoyá.