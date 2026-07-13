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Individualizan al autor de una sustracción vehicular en Barrio Pancho Ramírez

"Fue un hecho aislado y ocasional", confirmó el Jefe de Comisaría Crespo, Mario Bertoli, al dar cuenta de la investigación desarrollada.
Crespo13 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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En la madrugada del 9 de julio, un automóvil fue hurtado en calle Urquiza -entre López y Planes y Berutti-, pudiendo horas después concretarse el recupero por siniestro. La policía de Crespo continuó las averiguaciones, para también esclarecer la autoría del ilícito.

El Jefe de la dependencia, Crio. Ppal. Mario Bertoli, precisó a Estación Plus Crespo: "Se avanzó en términos investigativos, pudiendo reconstruirse a través del relevamiento y chequeo de cámaras de seguridad, el recorrido que efectuó el rodado desde el lugar de sustracción hasta el impacto con el camión estacionado. Asimismo, obteniendo las imágenes de quien desciende del Volkswagen Polo, color rojo, una vez siniestrado; se hizo una minuciosa tarea de campo, ya que su fisonomía no se correspondía con ninguna persona con antecedentes en esta ciudad. Finalmente, se pudo individualizar al presunto autor", confirmó.

Respecto del acusado, el funcionario indicó: "Es un ciudadano oriundo de Buenos Aires, que por cuestiones laborales, se encontraba por un breve plazo de días en Crespo. De hecho, ya habría concluido su labor al momento del hecho, por lo que en la misma mañana del feriado abandonó el lugar de asentamiento. No obstante, se informaron todos los detalles recabados y datos personales a la Fiscalía interviniente, desde donde se continuará con la Investigación Penal Preparatoria".    

El hurto se produjo en pocos minutos, cuando la unidad quedó estacionada con las llaves colocadas. En este contexto, Bertoli aprovechó para recomendar a la situación: "Fue un hecho aislado y ocasional. No suelen producirse sustracciones vehiculares -incluso desde que me hice cargo de la dependencia, es la primera vez-. Pero es un buen momento para reflexionar acerca de que la ciudad crece, tiene un movimiento importante de gente, por lo que debemos abandonar algunos hábitos y adoptar medidas de prevención. Son detalles mínimos como llavar o activar el cierre centralizado de los vehículos; trabar puertas y ventanas de las viviendas; no dejar bicicletas o motos sin linga, candado. Asegurar nuestras pertenencias evita que se propicie la ocasión", afirmó.

20260709_090144Hurtó un auto en Barrio Pancho Ramírez y lo chocó en Barrio del Rosario

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