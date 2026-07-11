En Crespo adhirieron a la cábala que lanzó una famosa heladería antes del partido Argentina-Suiza

En la antesala del partido entre Argentina y Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, la cadena de heladerías Grido sorprendió con una propuesta que mezcló humor, fútbol y cábala. La iniciativa se replica en prácticamente todo el país, e incluso, otras firmas como Vía Verona, se sumaron también.

Estación Plus Crespo confirmó que en la sucursal Crespo está vigente. Dejaron afuera de la disponibilidad del público, el sabor “chocolate suizo”, hasta que haya transcurrido el partido.

“No vendemos chocolate suizo. Acá solo chocolate argentino”, es la consigna directa que eligió Grido, mientras que Vía Verona agregó un cartel con bandera helvética y la advertencia: “Prohibido elegir al rival”. La movida fue recibida con humor por los clientes, que compartieron imágenes en redes sociales.

La euforia por la "Scaloneta" empuja campañas creativas en comercios de cercanía y grandes cadenas, como reflejó esta cábala. El fútbol se vuelve, otra vez, una herramienta para captar atención, activar conversación y sumar ventas con guiños al sentimiento popular.

La Selección jugará los cuartos de final ante Suiza este sábado, a las 22:00, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, después del triunfo frente a Egipto.