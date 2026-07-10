La peregrinación Paraná-Nogoyá volverá a pasar por Crespo y convocan a familias para alojar a los peregrinos

La tradicional peregrinación a la Virgen del Carmen de Nogoyá volverá a pasar por Crespo, como ocurre cada año, en el marco del recorrido que une Paraná con la ciudad del centro entrerriano. Los caminantes llegarán a la ciudad durante la tarde del lunes 13 de julio, donde descansarán antes de retomar la marcha en la madrugada del martes.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Esther Chmiel, una de las coordinadoras locales, explicó que los preparativos avanzan de manera favorable. "Hasta ahora estamos en la organización, pero muy lindo, todo se va dando", expresó.

La peregrinación partirá el lunes a las 8:00 desde la imagen de la Virgen ubicada en el acceso a Paraná sobre la ruta 12 hacia Crespo. Desde allí, los peregrinos caminarán hasta el Monasterio en Aldea María Luisa, donde realizarán la primera parada, para luego continuar viaje hasta Crespo.

"Ellos llegan hasta el monasterio al mediodía y después ya emprenden su caminata hasta el segundo tramo, que es hasta Crespo, donde buscan alojamiento porque duermen esa noche aquí en la ciudad", indicó Chmiel.

El recorrido continuará por distintas localidades hasta arribar a Nogoyá durante la noche del 15 de julio, en la víspera de la fiesta patronal de la Virgen del Carmen que es el 16 de Julio.

"La intención es llegar para recibir el cumpleaños de la Virgen a las 12 de la noche. Es un trayecto muy lindo de peregrinación y de misión también. Cada peregrino viene trayendo una misión de la Virgen, invitando a todos a participar de esa hermosa fiesta que se celebra en la Basílica de Nogoyá", destacó.

Convocan a familias para brindar alojamiento

Uno de los principales objetivos de la organización es que la mayor cantidad posible de peregrinos pueda hospedarse en hogares de Crespo, fortaleciendo así el espíritu misionero de la iniciativa.

Según comentó Chmiel a Estación Plus Crespo, este año aumentó la cantidad de participantes. "Se ha multiplicado la cantidad de peregrinos y vamos consiguiendo muchos hospedajes. Estamos tratando de ubicarlos para no tener que traer colchones o alojarlos a todos en la parroquia", señaló.

En caso de no conseguir suficientes hogares, los caminantes serán alojados en el salón de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. "Lo lindo sería que haya muchas familias que los puedan recibir, porque traen mucha bendición y muchas cosas lindas al lugar donde quedan esa noche", afirmó.

La organizadora remarcó que el sentido de la misión está precisamente en compartir con las familias. "Su misión es con la familia. Si no tienen una familia para alojarse permanecen en la parroquia, pero si son recibidos en una casa pueden compartir esa misión. Es muy lindo ofrecer un lugar, aunque sea para uno o dos peregrinos", expresó.

Cómo ofrecer alojamiento

Las personas interesadas en recibir peregrinos podrán comunicarse hasta el mismo lunes 13 de julio.

"Todo se va armando en el momento. Algunas cosas ya están organizadas y otras se van anotando sobre la marcha. Siempre aparece alguien que dice 'yo puedo recibir dos peregrinos' y eso ayuda muchísimo", explicó.

Los interesados pueden comunicarse con Esther Chmiel al 343 501-8357, quien se encarga de coordinar los alojamientos. También pueden acercarse personalmente o canalizar el ofrecimiento a través de otras misioneras, como Clarita Crespo.

Llegada a Crespo y salida hacia Nogoyá

Está previsto que los peregrinos ingresen a Crespo aproximadamente entre las 18:00 y las 18:30 del lunes.

"A las 19:00 se celebra la Santa Misa y después cada familia recibe a los peregrinos. Quienes los alojan pueden venir a buscarlos o habrá personas disponibles para trasladarlos hasta los domicilios", comentó Chmiel.

El descanso será breve, ya que la actividad comenzará nuevamente durante la madrugada. "Ellos duermen solamente esa noche y al otro día, desde las 4 de la mañana, ya se están preparando porque a las 5 parten desde la parroquia rumbo a la siguiente etapa del recorrido", explicó.

Una experiencia de fe y comunidad

Finalmente, Esther Chmiel agradeció el permanente compromiso de la comunidad crespense con esta propuesta religiosa. "Simplemente agradecer siempre a todos los que han abierto y siguen abriendo sus puertas a esta hermosa obra de misericordia que Dios nos pone en las manos. La mayoría son jóvenes que hacen todo este trayecto buscando renovar su fe y construir un mundo mejor, donde todos somos hermanos e hijos de María."

También destacó el crecimiento constante de la peregrinación. "Es algo que siempre nos desborda. No sé cómo surgen tantos peregrinos. A Nogoyá llegan alrededor de 200 jóvenes porque durante los tres días se van sumando personas de los distintos pueblos por donde pasa la peregrinación", concluyó.