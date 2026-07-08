Defensa Civil Crespo de cara al Súper Niño: "Trabajamos siempre en la prevención de efectos, pero si sucede queremos estar preparados"

Una vez más, hubo reunión de Defensa Civil en Crespo. En esta oportunidad, con un tema que Provincia ha requerido a cada jurisdicción poner en pronta agenda: la planificación ante la llegada de un inminente fenómeno El Niño, que se pronostica con intensidad. Implicaría abundantes lluvias y posibles tormentas, con un impacto en esta región para la primavera 2026.

Tras la reunión del último jueves, Luciano Ríos, a cargo de Guardia Urbana Municipal, explicó a Estación Plus Crespo: "Pensamos que íbamos a tener un invierno más llovedor, pero estamos viendo que se está dando mayormente al norte del país, y toda la zona de Brasil, desde donde está llegando mucho caudal de agua a las fuentes del Paraná y del Uruguay. No nos sentimos tan afectados ante esta situación, porque no somos una ciudad costera; pero tenemos un río cerca, veremos de aquí a un tiempo, qué cantidad de agua llega a los cauces y si es necesario que colaboremos con alguna ciudad vecina. No obstante, eventualmente debemos estar preparados a nivel local para lluvias abundantes que pudieran registrarse en pocas horas".

Puntos críticos

Ríos se refirió al mapeo de anegamientos, y en tal sentido, manifestó: "Hoy en día tenemos tres puntos críticos, que suelen verse afectados cuando tenemos mucho caudal de agua, en cortos períodos de tiempo. En lluvias copiosas de una a dos horas, casi siempre se nos presenta la misma situación, porque sube el nivel. Uno es la zona de acceso Libertad, otro punto es el sector del Plan Habitacional de las 52 Viviendas, y el tercero inmediaciones de calle Jorge Heinze. Siempre trabajamos en el momento, familias a las que se le proveen bolsas de arena, para evitar que les ingrese el agua al domicilio. No hemos tenido situaciones de evacuación; pero a través de estas reuniones podemos coordinar qué hacer llegado el caso de necesitar hacerlo".

El funcionario indicó que "las respuestas están disponibles desde hace mucho tiempo, pero algunos de los integrantes de Defensa Civil van cambiando, y se tornan necesarios estos encuentros, para que todos manejemos la misma información, los números, y tener nuestros contactos".

Espacios para potenciales evacuados

Luciano Ríos sostuvo que "Tenemos disponible el Complejo de Alojamiento Deportivo Municipal que se encuentra en el Campo Yapeyú, que consta de unas 30 plazas. Tenemos ofrecimientos de salones de instituciones y el compromiso de clubes también. Siempre se planifica en base a un lugar donde quien lo necesite, pueda estar a resguardo, que tenga cama, baños, las comodidades mínimas y básicas, hasta que pueda regresar a su vivienda".

"Hasta ahora, nunca nos ha tocado. Sin embargo, hay articulación conversada para llegado el caso", dijo el responsable municipal y agregó: "El Ejército es otra opción. Siempre los Mayores o Jefes que han estado a cargo del Destacamento de Vigilancia, han mostrado toda la predisposición. No para albergar personas, pero sí para llevar elementos, para que sea un punto de referencia si necesitamos juntar donaciones, por ejemplo".

Desbordes de cauces de agua

En comparación con fenómenos El Niño de otros años, hay preocupaciones que quedaron atrás por situaciones saneadas y otras, que continúan vigente. Luciano Ríos precisó: "Desde hace un tiempo estamos pidiendo a Vialidad su intervención, en Ruta 12 -tramo entre el acceso a San Rafael y la Estación de Servicios Puma-. Justo ahí, existe una salida de arroyo; va por el entubado de calle Libertad, cruza la ruta y va al arroyo Crespo. El cruce por debajo de la ruta, es muy chico", al dar cuenta que podría producirse un desborde, generando complicaciones para la transitabilidad por la ruta y vecinos más próximos.

"Nos pasaba lo mismo en la Ruta 131, a unos 500 metros del acceso Pte. Perón. Cuando se hizo la intervención -donde está la rejilla que atraviesa ese acceso de Barrio Azul-, no hubo más complicaciones. Debe hacer unos 10 años ya. No tuvimos más situaciones, llega por ahí al límite, pero no ingresa a los domicilios", comentó.

Vecinos informados y atentos a las alertas

Ríos recordó que "cuando aparecen alertas meteorológicas de tormenta eléctrica o de lluvias con gran caudal, siempre tratamos de informar con la mayor antelación posible. Es prevención que canalizamos a través de los medios de comunicación ó por la página municipal". Asimismo, aclaró: "A veces es difícil determinar qué cantidad de agua se va a precipitar, pero siempre sirve tomar recaudos. El mayor factor a considerar son las tormentas, porque implican caída de postes, ramas y es lo que frecuentemente se traduce en intervenciones de Defensa Civil. Estos avisos meteorológicos son una vinculación muy necesaria entre el vecino y las instituciones de emergencia".