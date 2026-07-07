El crespense Gonzalo Atencio vivió desde adentro el Mundial FIFA 2026: fue uno de los 3.000 voluntarios elegidos entre más de cuatro millones de postulantes

En diálogo con Estación Plus Crespo relató una experiencia que calificó como "inolvidable".

Ser parte de un Mundial de la FIFA ya representa un sueño para millones de personas alrededor del planeta. Hacerlo desde adentro de la organización, integrando el exclusivo equipo de voluntarios que hace posible uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, es un privilegio reservado para muy pocos. Ese fue el caso del crespense Gonzalo Atencio, quien fue seleccionado entre más de cuatro millones de postulantes para desempeñarse como voluntario en el Mundial FIFA 2026.

El joven entrerriano no solamente logró superar uno de los procesos de selección más exigentes del organismo rector del fútbol mundial, sino que además se convirtió en el único entrerriano y uno de los apenas dos argentinos elegidos para formar parte del programa oficial de voluntariado.

En una extensa entrevista concedida a Estación Plus Crespo, Atencio repasó cada etapa de una vivencia que marcó su vida y que lo llevó a coordinar equipos multiculturales, participar en tres ciudades sede y hasta convertirse en el protagonista de un documental oficial producido por la FIFA.

Una experiencia que superó todas las expectativas

Al recordar sus primeros días dentro del Mundial, Gonzalo no ocultó la emoción que todavía le genera haber formado parte de semejante acontecimiento.

"La verdad que una experiencia inolvidable. Yo había sido en el 2018 voluntario de los Juegos Olímpicos ya, pero haber llegado, digamos, a ser voluntario de la FIFA nada más y nada menos que para un Mundial es una experiencia increíble. Aparte, un programa súper estricto, fue súper largo el proceso y la verdad que hasta hace poquito tiempo ellos no te confirman la participación hasta último momento. Sí, una experiencia increíble."

Aquella experiencia olímpica de 2018 había despertado en él el interés por continuar participando en grandes eventos deportivos, aunque reconoció que el proceso de la FIFA fue mucho más complejo y demandante.

Cuatro millones de postulantes para apenas 3.000 lugares

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Atencio explicó detalladamente cómo funciona el programa de voluntariado de la FIFA y el extenso camino que debió recorrer hasta recibir la confirmación definitiva.

Según relató, todo comenzó cuando recibió una invitación del Comité Olímpico Argentino, ya que figuraba en la base de datos de quienes habían participado en programas internacionales de voluntariado. Sin embargo, esa invitación no garantizaba ningún privilegio. "Nosotros firmamos un contrato con FIFA, pero es un contrato de gratuidad. Nosotros fuimos allá totalmente de forma gratis, es decir, no percibimos ningún tipo de compensación económica por la actividad."

Explicó que el programa está abierto a personas de todo el mundo. "Hubo un poquito más de 4 millones de inscripciones. De esos 4 millones hubo solo 3.000 que quedaron aprobados y 2.000 que estuvieron cumpliendo turnos o que están cumpliendo turnos, mientras que un porcentaje queda como respaldo por si algún voluntario no puede participar."

Pero llegar a esa instancia demandó superar una larga serie de evaluaciones. "Apliqué como los más de 4 millones de personas y fui pasando etapas de selección. Tuve exámenes, entrevistas con psicólogos, entrevistas con empresas internacionales dedicadas a selección de personal, entrevistas en español, entrevistas en inglés y recién después de pasar una interminable cantidad de procesos muy estrictos y rigurosos ellos terminan confirmándote que sos parte del programa."

Una vez aceptado, cada voluntario debía afrontar los costos del viaje y alojamiento. "Ellos te dicen que no vas a percibir ninguna cuestión económica, que tanto el alojamiento como el viaje corre por tu cuenta. FIFA garantiza algunos ítems del programa. Adidas, como sponsor oficial, nos entregó toda la indumentaria y además teníamos aseguradas las comidas durante los turnos."

De un puesto solicitado a una responsabilidad mucho mayor

En un principio Gonzalo había solicitado desempeñarse en el área de ceremonias. Sin embargo, la organización observó en su historial una capacidad diferente.

"Yo había aplicado para estar en el espacio de ceremonias y ellos consideraban que, como ya había estado coordinando equipos en otros voluntariados, me mandaron a Host City Manager, que es embajador de sede."

Aquella decisión implicó asumir una responsabilidad mucho mayor de la imaginada. "Me dieron una responsabilidad inmensa. Yo quedé a cargo de grupos de voluntarios. Tuve grupos de 20 personas en una sede, 35 en otra y 14 en otra, donde mi responsabilidad era coordinar personas que no conocía. Las conocí el día anterior durante la capacitación y eran personas de todo el mundo. Hablaban inglés, castellano, francés... tuve esa enorme responsabilidad y por suerte la pude sobrellevar bien."

Aquella capacidad de liderazgo terminó llamando la atención de las máximas autoridades del programa de voluntariado.

El documental oficial de FIFA

Apenas transcurridos dos días desde el inicio de sus tareas, Gonzalo recibió una noticia completamente inesperada.

La coordinadora general del programa de voluntarios le comunicó que la FIFA estaba evaluando a tres candidatos para protagonizar un documental institucional que mostraría el verdadero significado del voluntariado durante el Mundial.

"Me cuentan que FIFA estaba evaluando a tres posibles candidatos para grabar un documental. Querían ponerle rostro a lo que representa ser voluntario."

Para ello revisaron minuciosamente toda su trayectoria. "Nos pidieron referencias. Chequearon todos mis antecedentes como voluntario y les llamó mucho la atención que yo hubiera participado en la creación del voluntariado de la Fiesta Nacional de la Avicultura."

Tras confirmar esos antecedentes mediante el Comité Olímpico Internacional, llegó la confirmación.

"Al otro día me dicen que yo había sido elegido para grabar el documental. Firmé la autorización de uso de imagen y, además del honor de ser voluntario, tuve el orgullo de que FIFA me eligiera para representar el programa."

Durante tres jornadas completas fue acompañado por un equipo de filmación. "Estuve tres días microfoneado entero. Me seguía un equipo de filmación desde que arrancaba mis actividades hasta que terminaba el día."

Además, protagonizó uno de los momentos más representativos de la presencia argentina dentro del Mundial.

Escuchá aquí la entrevista completa:

Un mate, la bandera argentina y un escenario frente al mundo

Uno de los momentos más especiales de toda la experiencia llegó durante el partido que la Selección Argentina disputó en Kansas. Como parte del documental institucional, la FIFA buscaba reflejar el carácter multicultural del programa de voluntariado y eligió al crespense para representar las costumbres argentinas.

"Durante el día del partido de Argentina en Kansas ellos me llevan al Fan Festival y me dicen que, como una cuestión de poder mostrar que esto es multicultural y que acá conviven todos los países y todas las culturas, yo me lleve el mate, que fue como mi medio de conectar con todos allá."

La propuesta fue tan inesperada como emocionante.

"Me dicen: 'Vas a subir al escenario en el entretiempo de Argentina y le vas a cebar un mate al presentador'. Me dicen que el presentador iba a mostrar que la cultura argentina estaba presente ahí."

Así fue como Gonzalo preparó el mate y, frente a miles de personas, compartió una de las tradiciones más representativas del país. "Preparé el mate, subí en el entretiempo, le cebé un mate, todo grabado para el documental de FIFA."

Aquella escena despertó la curiosidad de voluntarios provenientes de todos los continentes. "Después fue como un boom. Al otro día, como yo era el único argentino que estaba ahí en el voluntariado, todo el mundo quería saber qué era el mate, la costumbre y también me preguntaban qué era el voluntariado de la Fiesta Nacional de la Avicultura, dónde quedaba Entre Ríos y dónde quedaba Crespo."

Incluso la producción audiovisual quiso mostrar parte de su vida cotidiana.

"Ellos me pidieron imágenes de mi ciudad, me pidieron imágenes de mi rutina diaria. Y todo eso, que parece un montón, pasó en solo cinco días. Se va a emitir en el canal de FIFA y en el canal FIFA Volunteer."

Una estructura de trabajo con un nivel de organización impresionante

Durante la entrevista, Atencio también explicó a Estación Plus Crespo cómo funciona internamente el programa de voluntarios, que contempla unas 32 áreas diferentes de trabajo.

"Había, más o menos, 32 tareas o actividades que vos tenías a lo largo del Mundial. Algunas eran específicas de determinados momentos y otras se repetían durante toda la competencia."

Entre esas áreas mencionó medios de comunicación, escenarios, estadios, accesos, seguridad, activaciones comerciales y coordinación general.

Su función como Host City Manager era una de las de mayor responsabilidad. "Era el rango más alto. Somos los responsables y coordinadores de los que dependen otros voluntarios."

Cada jornada comenzaba con un riguroso protocolo de acreditaciones. "Llegábamos temprano, nos escaneaban todos los días las credenciales y, si vos no tenías turno, no podías ingresar a ningún lado. Eso era igual para todos. Incluso a los propios jugadores les escanean las credenciales."

Explicó que ese control responde a estrictas medidas de seguridad implementadas durante el Mundial. "Todo es obligatorio para todos por una cuestión del Departamento de Estado de Estados Unidos."

Una vez registrados, los voluntarios eran trasladados hasta sus respectivos lugares de trabajo. "Adidas tenía minibuses que nos llevaban hasta nuestras áreas de actividad y, cuando terminábamos el turno, volvíamos al centro de voluntarios para hacer el check out."

Fan Fest Argentino en Kansas

Jornadas intensas y una disciplina absoluta

Lejos de la imagen que muchas veces puede tenerse de un voluntario disfrutando del espectáculo deportivo, Gonzalo describió jornadas de trabajo sumamente exigentes.

"Había un reglamento muy estricto. Cuando estabas en turno no podías hacer otra cosa que cumplir tu función."

Las restricciones eran claras.

"Tenías prohibido mirar un partido, ponerte a charlar o tomar algo con un aficionado, tampoco podías participar en las actividades. Era súper estricto."

Incluso comparó el nivel de exigencia con otro tipo de organizaciones. "La verdad que parecía un servicio militar por momentos, porque era impresionante la responsabilidad con la que FIFA te hacía sentir que tenías que cumplir esas actividades."

Como coordinador, además de supervisar equipos, debía resolver inconvenientes y destacar el desempeño de otros voluntarios. "Todos los días había premiaciones internas para reconocer a quienes solucionaban situaciones o se destacaban en sus tareas."

Una convivencia con personas de todo el mundo

Otro de los aspectos que más valoró fue el intercambio cultural.

En los equipos había voluntarios provenientes de numerosos países y, muchas veces, el idioma representaba un desafío adicional. "En mi grupo teníamos un chico que era de Corea del Sur y solamente hablaba chino mandarín e inglés."

Para facilitar el trabajo cotidiano, la organización designaba enlaces que actuaban como referentes de cada grupo. "Me tocó poner un responsable que manejara muy bien inglés para que él no tuviera barreras idiomáticas."

"Está lleno de argentinos"

Consultado sobre la presencia de compatriotas durante el Mundial, Gonzalo aseguró que la pasión argentina se hacía sentir permanentemente.

"Está lleno de argentinos, es impresionante. La verdad que en cuanto a las actividades, está lleno de argentinos por todos lados."

No obstante, aclaró que su rol le dejó muy poco tiempo para recorrer las ciudades. "Mi tiempo de dispersión fue prácticamente nulo."

Las jornadas comenzaban muy temprano y concluían cerca de la medianoche. "Había días que llegaba a las siete de la mañana al centro de voluntarios, salía solamente a almorzar y terminaba ocho, nueve o diez de la noche. A las once ya estaba llegando al alojamiento, me acostaba y al otro día arrancaba de nuevo."

A eso se sumó la grabación del documental. "Los tres días que estuve grabando prácticamente no cumplí tareas formales como Host City Manager porque FIFA tenía una agenda de filmación para mostrar todos los aspectos del programa."

"Recién cuando volví a Argentina tomé dimensión"

Más allá de la intensidad de aquellos días, Gonzalo reconoció que la verdadera magnitud de la experiencia recién apareció una vez que regresó al país.

"Yo no tomé dimensión de lo que era estar ahí hasta que salgo y me vuelvo a Argentina."

El momento que terminó de hacerlo consciente ocurrió junto a sus amigos. "Me junté con mis amigos a ver el segundo partido de Argentina y ahí me di cuenta de que yo estaba ahí la semana pasada. Ahí uno cae en dimensión de lo que es realmente ser voluntario."

Las emociones también afloraron durante las grabaciones del documental. "Me la pasé un poco llorando porque me preguntaban qué significaba para mí todo esto, sobre todo el último día cuando me volvía."

Un espíritu de servicio por encima del fútbol

Si bien el Mundial gira alrededor del deporte más popular del planeta, Gonzalo dejó en claro que su verdadera motivación fue otra. "Mi motivación real fue el espíritu de ser voluntario, mucho más allá del fútbol o mucho más allá del deporte."

Recordó entonces una conversación que marcó su vida antes de los Juegos Olímpicos de 2018. "Cuando me iba a inscribir para los Juegos Olímpicos yo no quería ir. Se lo conté al profesor Aníbal Lanz y él me dijo: 'Vos no sabés si alguna vez de vuelta vas a tener esta oportunidad'."

Aquellas palabras quedaron grabadas para siempre. "Cuando FIFA me confirmó que había quedado, lo primero que hice fue escribirle a Aníbal para agradecerle porque todo empezó con ese empujón."

Esa enseñanza volvió a impulsar su decisión. "Me motivó pensar que tenía la oportunidad de ser voluntario y no sabía si alguna vez se iba a repetir."

También destacó la enorme responsabilidad que implicaba representar a millones de personas.

"Cuando FIFA nos dijo que representábamos a más de cuatro millones de solicitudes y que solamente habíamos quedado tres mil, uno toma verdadera dimensión de la oportunidad."

Un mensaje para quienes dudan en dar el paso

Antes de concluir la entrevista, Atencio dejó un mensaje dirigido a quienes alguna vez tengan la posibilidad de vivir una experiencia similar.

"Me volví con muchas ideas, con una experiencia enorme, pero también con ganas de decirle a alguien que por ahí está pensando '¿voy o no voy?': hay que animarse."

Y agregó: "Para mí fue un orgullo haber participado. Más allá del sentimiento por Argentina, hoy tengo la experiencia de haber formado parte del grupo de personas que colaboró con el evento deportivo más grande del mundo."

Uniforme de los voluntarios del mundial 2026

Cinco días que quedarán para siempre

La participación del crespense se desarrolló entre el 13 y el 18 de junio, período durante el cual completó ocho turnos de trabajo distribuidos entre distintas sedes.

"Estuve del 13 al 18 de junio. Fueron cinco días. Hice ocho turnos de entre cuatro y seis horas; hubo jornadas en las que hice doble y hasta triple turno."

Durante ese tiempo desempeñó funciones en el Fan Festival del partido de Argentina en Kansas, además de cumplir tareas en Ciudad de México y Guadalajara.

Aunque la experiencia duró apenas cinco días, el impacto personal fue mucho mayor. Ser uno de los 3.000 voluntarios elegidos entre más de cuatro millones de aspirantes, el único entrerriano seleccionado, uno de los dos argentinos convocados y, además, convertirse en el rostro de un documental oficial de la FIFA, transformó aquella aventura en un recuerdo imborrable para Gonzalo Atencio y en un motivo de orgullo para Crespo y la provincia de Entre Ríos.