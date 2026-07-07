Ingresó a la guardia médica de Crespo un conductor accidentado en Ruta 12

Promediando las 8:10 de este 7 de julio, las instituciones de emergencia de Crespo fueron alertadas de una colisión en Ruta 12, solicitando la presencia en auxilio.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que "la situación respondió a un choque protagonizado por un automóvil, que por causas a determinar, impactó con un acoplado que se encontraba estacionado a la vera de la ruta".

El conductor quedó atrapado, pudiendo luego ser rescatado y derivado a un centro asistencial privado de la ciudad. Según los datos recabados por Estación Plus Crespo, el diagnóstico primaria referiría a una posible fractura en un brazo, constituyendo una lesión grave, pero sin riesgo.

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