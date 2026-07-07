Piden dos años y dos meses de cárcel para Edgardo Kueider por tentativa de contrabando

La Justicia paraguaya pidió una pena de dos años y dos meses de cárcel para el exsenador argentino Edgardo Kueider y para su exsecretaria Iara Guinsel Costa . La solicitud fue presentada por el fiscal Ysrael Villalba ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción .

A ambos imputados se los acusa de tentativa de contrabando. Sin embargo, el tiempo de condena solicitado se redujo de un máximo de cinco años a dos años y dos meses porque el hecho no llegó a consumarse en su completitud.

Los abogados defensores alegan que el transporte de dinero en efectivo no constituye el objeto material del delito de contrabando, de acuerdo a sus interpretaciones técnicas, por lo que solicitaron la absolución. En la misma línea, Kueider declaró ante el tribunal y reafirmó su inocencia.

Paralelamente, la Justicia paraguaya también investiga a ambos por la compra sospechosa de "seis departamentos y seis cocheras en Asunción", inmuebles que ya fueron embargados.

La investigación judicial en Argentina Mientras avanza el proceso paraguayo, Kueider también enfrenta causas por enriquecimiento ilícito en territorio argentino. Una de ellas tramita en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado en San Isidro, y la otra en Concordia, bajo la órbita del juez Ives Bastián.