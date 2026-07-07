Brigadistas de Paraná interceptan un delivery de fauna silvestre: rescatan tortugas de tierra

Por impulso y en conjunto con el Guarda-Fauna Bruno García, de la Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria de la provincia de Entre Ríos, la Brigada Abigeato Paraná interceptó un eslabón de lo que se sospecha un mecanismo planificado de venta de animales silvestres.

La intervención de la policía rural tuvo lugar en avenida Don Bosco de Paraná, y según conoció Estación Plus Crespo, tras algunas semanas de minuciosa investigación, se detuvo la marcha de una moto Yamaha FZ, que oficia de "reparto". Se constató que transportaba media docena de tortugas de tierra, que tenían como finalidad la comercialización.

Se avanzó sobre pistas firmes, y a través de tareas de campo se plasmó -con fuerte sustento probatorio-, que animales de la fauna silvestre estarían siendo ingresados a Entre Ríos desde Santa Fe. Si bien no se descartan nuevos procedimientos, la compra por parte de los entrerrianos es lo que más tracciona la comercialización ilegal, por lo que resulta esencial que la población contribuya cesando en esas prácticas.

El ardid constituye una infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841, por lo que el ciudadano interceptado fue correctamente identificado, quedando ligado a las actuaciones.

Uniformados de la Brigada Abigeato Paraná concretaron el secuestro de seis tortugas de tierra, las cuales por disposición de la Dirección de Fiscalización fueron entregadas al guardafauna honorífico Bruno García, quien asumió la responsabilidad de crianza y posterior liberación de los ejemplares.