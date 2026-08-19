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La Policía Federal allanó la Jefatura Departamental Paraná de la Policía y detuvo al subcomisario Rosatelli

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de la capital entrerriana, en una causa que investiga Narcotráfico. Un alto funcionario fue privado de su libertad.
Policiales/Judiciales19 de agosto de 2026
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Poco después de las 8 de la mañana, personal de la Policía Federal Argentina, delegación Paraná, comenzó un allanamiento en una oficina específica de la sede central de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, por orden del Juzgado Federal de la capital entrerriana, a cargo del juez Leandro Ríos, según se confirmó a Análisis Digital. 

Se trata de un procedimiento realizado en el marco de una causa por narcotráfico donde se encuentra señalado el subcomisario Daniel Rosatelli, quien estaba al frente del Departamento Jurídico de la repartición, en especial en tiempos de la última gestión previo a los relevos.

Fuentes policiales confirmaron que Rosatelli fue detenido en su domicilio particular.

Allanamiento en Chajarí

Según conoció Estación Plus Crespo, también hubo allanamientos en Chajarí, donde reside su padre, también funcionario policial.

De manera simultánea, la Policía Federal realizó un allanamiento en esa localidad, donde reside la familia del ex subjefe de la Policía de Entre Ríos, Juan Ramón Rosatelli. El despliegue en la vivienda particular de Chajarí respondería al domicilio legal de quien fue detenido en Paraná.

-AMPLIAREMOS-

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