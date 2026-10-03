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Secuestran 750 kilos de productos en mal estado en dos carnicerías

Personal de Delitos Rurales clausuró lotes de mercadería cárnica, por severas faltas bromatológicas, falta de cadena de frío y contaminación cruzada.
Policiales/Judiciales03 de octubre de 2026

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Un amplio operativo de control de expendio de carnes desplegado en la localidad de Bovril por la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales culminó con el decomiso de unos 750 kilos de alimentos no aptos para el consumo humano en dos comercios de la zona.

Las inspecciones fueron concretadas por la Brigada Interdepartamental, bajo el mando del Oficial Principal Jonathan Solda, con el apoyo de la Guardia de Infantería Adiestrada (GIA) y personal de la Comisaría de Bovril.

Esta zona del Departamento La Paz viene con severos problemas de inseguridad en la zona rural. Los productores han denunciado varias veces robo de animales.

El primer procedimiento tuvo lugar en una carnicería y despensa. En el establecimiento, los efectivos constataron severas irregularidades sanitarias: cortes vacunos, de cerdo y de pollo, junto con preparados de milanesas, dispuestos directamente sobre el piso de la cámara frigorífica en un claro cuadro de contaminación cruzada. Asimismo, en un freezer se hallaron bolsas con carne quemada por el frío, hamburguesas caseras, morcillas y cajas de ravioles vencidos, por lo que se procedió al decomiso de unos 400 kilos de productos.

Por otra parte, durante la inspección a otro local del rubro carnicería, el personal policial detectó 350 kilos de cortes cárnicos (vacunos, cerdos y lechones) almacenados sin la temperatura adecuada y con preparados de milanesas volcados directamente sobre la carne, perdiendo la totalidad de las condiciones organolépticas requeridas para la venta al público.

En ambos casos se dio intervención a las áreas de Bromatología y a médicos veterinarios para formalizar las actuaciones por infracción a la Ley de Carnes y disponer la destrucción de la mercadería incautada.

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