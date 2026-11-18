Una cuadrilla municipal, maquinaria, camiones y un largo tendido de cañerías que aguarda ser instalado, se desplegan a lo largo de calle Formosa -entre Estrada y Avda. Independencia-, en Barrio San Lorenzo. Se corresponde con una importante obra para mejorar la prestación de agua potable.

Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente, explicó a Estación Plus Crespo: "Se está haciendo un enlace de la cañería, para tener dos puntos de ingreso de agua al Barrio San Lorenzo y Salto. Existe otro punto que está en Obras Sanitarias, por Avda. Pesante y ahora con este, se estará reforzando. Ante cualquier tarea de mantenimiento que se realice, si hay que cerrar una llave de paso o cortarla, este otro ingreso refuerza la recirculación de agua en la zona, para mejorar la presión".

"Ya se repararon estas bombas de las perforaciones, y se están reforzando con bombas de mayor potencia en algunos pozos", apuntó la funcionaria y además, analizó: "En los meses de primavera-verano, aumenta considerablemente el consumo de agua, y suele verse interferido el servicio, sobre todo en horas pico. Por eso, de la mano con el refuerzo de las obras públicas en la red de agua, apelamos al consumo responsable de la ciudadanía, al cuidado del recurso como en el lavado de autos -que no se haga con manguera, sino con baldes-, en el lavado de veredas -que no se haga en horas pico-, en el en el mantenimiento del agua de las piletas -mantenerlas anualmente y no vaciarlas y volver a llenarlas con frecuencia-; porque todas esas acciones impactan en el consumo y calidad del servicio del agua".