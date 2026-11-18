Por su parte, Juan Gareis -director de Servicios Públicos-, indicó a Estación Plus Crespo: "Arrancamos ni bien nos llegaron los materiales, que son difíciles de conseguir. Si todo va bien, entre hoy y mañana deberíamos ya estar culminando las tareas y empezar a ver mejoras en el servicio".
"Donde más se va a advertir la solución es en los barrios Salto y San Lorenzo, pero como la red de agua de Crespo está conectada, enlazada, es una mejora para toda la ciudad", explicó el funcionario y agregó: "Hace unas semanas atrás, tuvimos un inconveniente con la perforación del Pozo 10, que está ubicado en la Plaza Héroes de Malvinas -calle 25 de Mayo-, y se hizo el mantenimiento. Incluye limpieza del filtro, arreglar el tapón, encamisar, y justo en ese momento, tuvimos otro inconveniente en el Pozo 8, que está a pocas cuadras, sobre Rocamora. Fue una semana conflictiva, porque dos perforaciones que no estén bombeando agua a la ciudad, generan mucho inconveniente. A eso se debió el pico de problema en la red. Se solucionó y ahora de a poco, se van haciendo las obras para mejorar el sistema en puntos claves".
Gareis anticipó que "la semana que viene se estará trabajando en la perforación 5, que está en inmediaciones al Campo de Deportes Yapeyú, en Avda. Seri y Belgrano. Se va a repotenciar el tablero y se pondrá una bomba de mayor potencia, de 50 HP, para darle más caudal y mejor presión a la parte céntrica, y a su vez, ayudar a los barrios aledaños".
"Hay que comprender que la red tiene en buena parte materiales muy añejos. Son redes que datan de 1950, podríamos decir. Entonces, conseguir una junta, una dupla o un codo, no es como ir a comprar a la ferretería para un domicilio. Son materiales que se fabrican a medida, se consiguen por pedido y demoran", apuntó, apelando a la paciencia y comprensión de los frentistas.