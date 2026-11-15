El Espinillo Trail convoca en Aldea Eigenfeld y cierra con un baile popular

Para los amantes de los recorridos deportivos por los escenarios naturales, el calendario del "Espinillo Trail 2026" fijó fecha, en Aldea Eigenfeld. Katya Schimpf -presidenta comunal-, anticipó a Estación Plus Crespo: "Tenemos una propuesta mixta para el sábado 28 de noviembre, siendo un evento deportivo combinado con una fiesta para el público en general. Por un lado, invitamos a la gente a sumarse a hacer deporte en los campos entrerrianos, a través de este trail que pasa por el arroyo, zona de barrancas, monte, campos, es muy lindo el circuito. Se agrupa en 3 distancias: 7 kilómetros recreativos, que se pueden hacer corriendo o como trekking; 11 kilómetros y 21 kilómetros, competitivos para los más profesionales. Y después de la carrera, tenemos una Feria de Emprendedores y música, con la actuación en vivo de Los Príncipes".

"Son independientes, por lo que pueden hacer deporte y participar de la fiesta o directamente visitarnos en la actividad de cierre de la jornada. Es una fiesta de campo, con entrada libre y gratuita. La idea es que vengan en familia, con amigos, dispuestos a pasar un buen momento, a bailar y divertirse", enfatizó quien dirige la Comuna.

En cuanto a la actividad deportiva, Schimpf contó: "Se complicó la fecha original, porque siempre la hacemos en octubre. Entonces redoblamos la apuesta, para hacerla en noviembre y aprovechando que hace calor, que son tardecitas lindas como para una fiesta en el campo, organizamos esta tercera edición con un formato un poco distinto".

"En las dos primeras ediciones, la cantidad de corredores fue en aumento, tuvimos muy buenas devoluciones de parte de ellos, muy contentos con el circuito, porque en verdad es un lugar hermoso. Y justamente buscamos poner en valor nuestro campo. Es uno de los objetivos de la carrera, seguir sumando corredores, y también nos enfocamos en el cuidado del medioambiente, de nuestros arroyos, que la gente los conozca y los cuide", reflexionó.

Katya señaló que "algunas familias lo hacen caminando, como una aventura; y otros son habituales concurrentes, participan de este circuito y de los propuestos en otras provincias, muchas veces Córdoba. Lo importantes es disfrutarlo". No hay cupo para los corredores, es sin límites.

Inscripciones y consultas

Contactarse para las anotaciones mediante el formulario: https://www.cronofrancolini.com.ar/elespinillotrail.html

Para consultas vinculadas al evento y lugar, por correo electrónico: [email protected]

La Fiesta

Katia Schimpf hizo saber que durante el baile con Los Príncipes, funcionará un servicio solidario: "Habrá cantinas a cargo de las cooperadoras de las escuelas, el club local, es también una manera de ayudar a las instituciones".

La dirigente aprovechó para "hacer extensiva la invitación a todos los emprendedores de la zona que estén interesados en mostrar sus productos, es una excelente instancia y los estamos esperando. Les pedimos comunicarse, para estar organizando".

"Esperamos a quienes caminan, corren, a los que gustan bailar un rato, a pasar una linda noche de campo. Habrá luna llena, así que va a estar muy ameno", concluyó.